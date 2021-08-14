زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب هايتي

ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات هايتي، صباح السبت، قرابة الساعة 8.30 (12.30 ت غ)، وفق المركز الأميركي لرصد الزلازل.
وشعر سكان مجمل البلاد بالزلزال وسُجِّلت أضرار مادية في مدينتي جيريمي وديه كاي، وفق مشاهد صورها شهود في جنوب غرب الجزيرة، وفق «فرانس برس».
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