الحكومة الفنزويلية والمعارضة تتفقان على بدء محادثات في المكسيك

بدأت الحكومة والمعارضة في فنزويلا مفاوضات، أمس الجمعة، في المكسيك، في أحدث محاولة لإنهاء أزمة سياسية واقتصادية خانقة تعانيها البلاد.
ووقَّع ممثلون عن الجانبين اتفاقية في مكسيكو تدشن رسميًا بدء الحوار بوساطة النرويج، وفقًا لوكالة «فرانس برس».
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