وكالة أميركية تحذر من «مسار مقلق» لكوكب الأرض

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 أغسطس 2021, 10:37 صباحا
حرائق غابات بسبب التغيرات المناخية. (أرشيفية: الإنترنت)

أبدت وكالة علمية أميركية قلقها إزاء ازدياد الظواهر الطبيعية المرتبطة بالتغيُّر المناخي، وذلك بعد تصنيفها شهر يوليو على أنه الشهر الأكثر حرًا المسجل على كوكب الأرض.

وقال رئيس الوكالة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي ريك سبينراد في بيان «في حال كهذه فإن المرتبة الأولى هي الأسوأ». وأوضح أن «شهر يوليو هو عمومًا الشهر الأشد حرًا في العام، لكن يوليو 2021 تجاوز ذلك ليصبح الشهر الأكثر حرًا الذي يُسجَّل على الإطلاق».

مسار مقلق بسبب التبدل المناخي
ويضاف الرقم القياسي الجديد وفق «سبينراد» إلى «المسار المقلق والمزعج الذي بات يشهده الكون بسبب التبدل المناخي». وارتفعت الحرارة العامة لسطح الكوكب 0.01 درجة مئوية بالمقارنة مع يوليو السابق الأشد حرًا والذي تم تسجيله العام 2016، علمًا بأن الأخير تساوى بنظيريه في العامين 2019 و2020، وفق الوكالة.

وكانت 0.93 درجة مئوية فوق متوسط درجة الحرارة في القرن العشرين. وأوضحت الوكالة أن تسجيل المعطيات بدأ قبل 142 عامًا.

يوليو الشهر  الثالث الأشد حرًا على الكوكب
من جهتها، أوردت الخدمة الأوروبية للتبدل المناخي (كوبرنيكوس) الأسبوع الفائت أن الشهر الماضي يوليو، كان الثالث الأشد حرًا على الكوكب. وأوضح عالم المناخ في معهد «بريكثرو» زيكي هوسفاذر، المتخصص في سجلات درجات الحرارة لوكالة «فرانس برس» أنه لدى الوكالة الأميركية «تغطية محدودة أكثر في القطب الشمالي» وهو ما قد يفسر الاختلاف.

وقال: «بغض النظر عن المكانة التي يحتلها شهر يوليو في التصنيف، فإن الاحترار المسجل في العالم هذا الصيف هو نتيجة واضحة لتغيُّر المناخ».

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