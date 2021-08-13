روسيا تعزز جهود مكافحة الحرائق في سيبيريا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 أغسطس 2021, 11:21 مساء
ضباب دخان في أجواء سيبيريا جراء حرائق الغابات، 27 يوليو 2021، (ا ف ب)

أطلقت روسيا اليوم الجمعة، مركز استجابة وطني، ونشرت عددا إضافيا من الإطفائيين لمكافحة حرائق غابات كبرى تجتاح ياقوتيا، أبرد المناطق الروسية، في سيبيريا.

وتندلع حرائق الغابات بشكل موسمي كل عام في سيبيريا، إلا أن المنطقة شهدت في السنوات الأخيرة حرائق أكثر حدة نسبتها السلطات المناخية الروسية إلى التغيّر المناخي، حسب وكالة «فرانس برس».

وفي ياقوتيا، إحدى أكثر المناطق تضررا هذا العام، أتت الحرائق إلى الآن على أكثر من 9,4 ملايين هكتار، أي أكثر من مساحة البرتغال، وفق الوكالة الروسية لحماية الغابات.

وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنها أطلقت مركزا وطنيا لمكافحة الحرائق في منطقة ياقوتيا القليلة السكان، مشيرة إلى أنها ستتولى زمام الأمور على نحو يومي.

وأوضحت أنها أوفدت 200 اختصاصي إضافيين لمساعدة أكثر من خمسة آلاف شخص يعملون حاليا على مكافحة الحرائق في المنطقة.

وخيّم ضباب دخاني كثيف فوق عاصمة منطقة ياقوتيا الجمعة الذي أُعلن يوم عطلة في غالب أنحاء المنطقة بسبب المخاوف من الدخان السام المتصاعد جراء حرائق الغابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباريات الدوري الإيطالي عبر «يوتيوب» في الشرق الأوسط
رياضة عالمية
بريطانيا: 6 قتلى في إطلاق نار بمدينة بليموث
دولى
عودة الدوري الإنجليزي.. مواجهة آرسنال وبرينتفورد تقص شريط الموسم الجديد
رياضة عالمية
كاركاتير خيري - إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا في ليبيا
كاريكاتير
تفوق هولندي في مجال شحن السيارات الكهربائية
سيارات
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إلى كابل لسحب أفراد من موظفي سفارتها في ...
دولى
كاركاتير حليم - يوم الشباب الدولي (12 أغسطس)
كاريكاتير
السيدة اليعقوبي تطالب بوضع «آلية» لاعتماد القاعدة الدستورية وميثاق وطني للتعايش
ليبيا
بعد بيان «كاف» المهم عن دوري الأبطال والكونفدرالية: ليبيا خارج أفضل 12 اتحادا
رياضة محلية
ضبط أحد المتورطين في إطلاق النار على منزل رئيس مركز شرطة المجابرة
ليبيا
دواء مخفض للكوليسترول يثبت فعالية في علاج «كورونا»
طب وصحة
تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
ذكرى تأسيس الجيش الليبي.. البداية بدعوة من الأمير إدريس السنوسي
ليبيا
وثائقي حول دور الروس في ليبيا يخرج «طباخ بوتين» عن صمته
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
«إنذار أحمر للبشرية».. تقرير أممي يحذر من موجات حر وأمطار غزيرة «غير مسبوقة»
دولى
كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هاتف جديد قابل للطي من «سامسونغ»