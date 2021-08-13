إردوغان يزور مناطق فيضانات في شمال تركيا أودت بـ27 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 أغسطس 2021, 07:13 مساء
أضرار خلفتها الفيضانات شمال تركيا، 13 أغسطس 2021، (ا ف ب)

تسببت فيضانات غير مسبوقة منذ عقود في تركيا في مقتل 27 شخصا على الأقل شمال البلاد، حيث زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إحدى المدن الأكثر تضررا؛ لأداء الصلاة على الضحايا، متعهدا تقديم مساعدة حكومية.

وبحسب حصيلة موقتة للوكالة الحكومية المسؤولة عن إدارة الكوارث الطبيعية، لقي 25 شخصاً حتفهم في محافظة كاستامونو المطلة على البحر الأسود، وقضى شخصان آخران في محافظة سينوب المجاورة، وهناك عدد غير محدد من الأشخاص في عداد المفقودين، وفق وكالة «فرانس برس».

وجاءت هذه الفيضانات التي تسببت بها أمطار قوية ليل «الثلاثاء - الأربعاء»، في وقت لا تزال تركيا تتعافى من حرائق ضخمة أودت بثمانية أشخاص في منطقة الجنوب السياحية، ويرى عدد كبير من العلماء أن الكوارث الطبيعية مثل تلك التي تتوالى في تركيا، قد تصبح أكثر تواترا وشدّة.

وقال إردوغان أمام حشد «سنقوم بكل ما بوسعنا كدولة بأسرع ما يمكن، وننهض من تحت الرماد»، مضيفا: «لا يمكن أن نُعيد المواطنين الذين فقدناهم، لكن دولتنا لديها الوسائل والقدرة للتعويض على أولئك الذين فقدوا أحباءهم».

تتوقع مصلحة الأرصاد الجوية تواصل هطول الأمطار في المناطق المتضررة في سائر أيام الأسبوع، وتشهد المناطق التركية المطلة على البحر الأسود بشكل متكرر فيضانات، والشهر الماضي، قضى ستة أشخاص في ريزي في شمال شرق البلاد.

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