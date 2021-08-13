روسيا: قتيلان و17 جريحا في انفجار على متن حافلة

عناصر من الشرطة الروسية. (الإنترنت)

قتل شخصان وجرح 17 آخرون في انفجار وقع على متن حافلة في فوروني بغرب روسيا، حسبما ذكرت السلطات المحلية الجمعة، وقال حاكم المنطقة ألكسندر غوسيف إن امرأة أُصيبت بجروح خطيرة توفيت جراء الانفجار. وأضاف في وقت لاحق في بيان على تطبيق تلغرام أن سيدة أخرى توفيت متأثرة بجروحها بعد دخولها المستشفى.

وأوضح المصدر نفسه أن عددا من الجرحى في حالة حرجة بسبب إصابتهم بحروق، وقال سائق الحافلة لقناة «روسيا-24» إن خمسة وثلاثين شخصًا كانوا على متنها، ووقع الانفجار بينما كانت الحافلة في موقف قرب مركز تجاري وأدى إلى تطاير سقفها ونوافذها حسب ما أظهر عدد من مقاطع فيديو نشرها المارّة على مواقع التواصل الاجتماعي وأعادت وسائل إعلام روسية بثها.

وقالت لاريسا وهي شاهدة لوكالة الأنباء «ريا نوفوستي»: «إن الانفجار كان قويا جدا ثم بدأ الجميع بالفرار»، وأضافت أن «الطريق كله كان مغطى بالزجاج المكسور»، وذكرت لجنة التحقيق المكلفة القضايا الرئيسية في البلاد في بيان إنها أرسلت خبراء من موسكو وفتحت إجراء جنائيا بتهمة الإهمال في صيانة الحافلة.

وقال نائب حاكم المنطقة سيرغي سوكولوف لوكالة «إنترفاكس» للأنباء: «حتى الآن، لا يوجد ما يشير إلى أن الأمر يتعلق بهجوم إرهابي».