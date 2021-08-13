ميركل تزور موسكو وكييف الشهر الجاري

تزور المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل موسكو، الجمعة 20 أغسطس ثم أوكرانيا، الأحد 22 منه، وفق ما أعلن الناطق باسمها شتيفن زايبرت الجمعة.
وقال في مؤتمره الصحفي الدوري: «سنعطي تفاصيل بشأن برنامجها مطلع الأسبوع المقبل»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».
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