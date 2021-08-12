«الصحة العالمية» تطلب من الصين بيانات عن الإصابات الأولى بـ«كورونا»

رجل يشتري الطعام من كشك في مدينة ووهان الصينية، 18 أبريل 2020 (فرانس برس)

دعت منظمة الصحة العالمية الصين إلى تعزيز تبادل بيانات الإصابات الأولى بفيروس كورونا المستجد «من أجل التقدم في التحقيق حول منشأ الوباء».

وقالت المنظمة في بيان اليوم الخميس بشأن المضي قدما في التحقيق: «ستشمل المراحل التالية من الدراسات فحوصا إضافية للبيانات الأولية للإصابات المبكرة وللأمصال من الحالات المبكرة المحتملة في عام 2019»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن «مشاركة البيانات الأولية وإعطاء الإذن بإعادة اختبار العينات لا يختلف عما نشجع جميع البلدان، بما في ذلك الصين، على دعمه حتى نتقدم في دراسات المنشأ بسرعة ونجاعة».