طالبان تستولي على مدينة هرات الأفغانية

مدينة هرات، ثالث كبرى المدن في أفغانستان. (أرشيفية: الإنترنت)

استولت حركة طالبان اليوم الخميس، على مدينة هرات، ثالث كبرى المدن في أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤول أمني رفيع المستوى موجود في المكان لوكالة «فرانس برس».

وقال المصدر: إنّ طالبان «استولت على كل شيء»، موضحا أن القوات الأفغانية شرعت في الانسحاب إلى قاعدة عسكرية في بلدة غزارة القريبة، وذلك بهدف «تجنب مزيد من الاضرار في المدينة».

وفي وقت سابق، قالت «فرانس برس»، مساء إن حركة طالبان سيطرت على المقر الرئيسي للشرطة في هرات، ثالث كبرى المدن في أفغانستان، بحسب صحفي من الوكالة كان في المكان.

وأضاف المصدر أنه لم تحدث مقاومة، فيما كتب ناطق باسم حركة طالبان على «تويتر» قائلا: «فر العدو... سقطت عشرات الآليات العسكرية والأسلحة والذخيرة في أيدي المجاهدين».