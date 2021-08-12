طالبان تسيطر على مقر الشرطة في هرات غرب أفغانستان

مقاتلون من حركة طالبان الأفغانية. (الإنترنت)

قالت وكالة «فرانس برس»، مساء اليوم الخميس، إن حركة طالبان سيطرت على المقر الرئيسي للشرطة في هرات، ثالث كبرى المدن في أفغانستان، بحسب صحفي من الوكالة كان في المكان.

وأضاف المصدر أنه لم تحدث مقاومة، فيما كتب ناطق باسم حركة طالبان على «تويتر» قائلا: «فر العدو... سقطت عشرات الآليات العسكرية والأسلحة والذخيرة في أيدي المجاهدين».

وفي وقت سابق الخميس، قال مصدر في فريق مفاوضي الحكومة الأفغانية إن المفاوضين المجتمعين في قطر عرضوا على حركة طالبان اتفاقًا لتقاسم السلطة مقابل وقف العنف الذي يجتاح البلاد.

وأضاف المصدر لـ«فرانس برس» طالبًا عدم الكشف عن هويته: «نعم، قدمت الحكومة عرضًا عبر الوسيط القطري. الاقتراح يسمح لطالبان بتقاسم السلطة مقابل وقف العنف في البلاد».