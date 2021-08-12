مع دخول إيران «الموجة الخامسة».. خامنئي: «كورونا» قضيتنا الأولى والمستعجلة

سيارة إسعاف تابعة لوزارة الصحة الإيرانية في طهران. (الإنترنت)

اعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، أن مكافحة فيروس «كورونا» المستجد في إيران هي أولوية «مستعجلة» في ظل الأعداد القياسية من الإصابات والوفيات، داعيًا إلى تسريع توفير اللقاحات المستوردة وتلك المنتجة محليًّا.

وتعد الجمهورية الإسلامية أكثر دول الشرق الأوسط تأثرًا بجائحة «كوفيد-19»، وهي سجلت رسميًا حتى الأربعاء وفاة أكثر من 95.6 ألف شخص من بين نحو 4.3 مليون إصابة، علمًا بأنه سبق لمسؤولين في قطاع الصحة التأكيد أن الأرقام الرسمية تبقى ما دون الفعلية، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال خامنئي إن «كورونا هي اليوم قضية البلاد الأولى والمستعجلة»، معتبر أن أعداد «الإصابات والخسائر مؤلمة حقًا»، وذلك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي وخصصت كاملة لموضوع الجائحة.

«موجة خامسة» في إيران

وتواجه إيران حاليًا ما يعده المسؤولون «موجة خامسة» من التفشي الوبائي تعد أقوى من سابقاتها، وتُعزى إلى المتحورة «دلتا» الشديدة العدوى. وسجلت الجمهورية الإسلامية أكثر من حصيلة قياسية على صعيد الإصابات والوفيات في الآونة الأخيرة.

فالأربعاء، أعلنت وزارة الصحة إصابة 42541 شخصًا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهي حصيلة قياسية منذ بدء رصد الفيروس في فبراير 2020. كذلك، تُوفي 536 شخصًا في المدة الزمنية ذاتها، في حين يبقى العدد القياسي للوفيات اليومية 588 شخصًا، وأعلن عنه في التاسع من أغسطس الجاري.

وشدد خامنئي على أنه «تجب مضاعفة الجهود لتأمين اللقاح وبأي طريقة ممكنة، سواء بالاستيراد أو الإنتاج المحلي، كي يكون متاحًا لجميع الناس»، مضيفا: «لا بدّ من توفير الملايين من لقاحات كورونا للناس جميعًا».

ولا تزال حملة التلقيح الوطنية التي أطلقت في فبراير تسير أبطأ مما كان مأمولًا به. ومن أصل إجمالي عدد السكان الذي يناهز 83 مليونًا، تلقى أكثر من 13.8 مليون جرعة واحدة من لقاح مضاد لـ«كورونا»، في حين تلقى 3.7 مليون شخص فقط الجرعتين، وفق أرقام وزارة الصحة، الأربعاء.

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ووفق الوزارة، تستخدم السلطات أربعة لقاحات أجنبية هي «سبوتنيك-في» و«سينوفارم» و«بهارات» و«أسترازينيكا/أكسفورد»، إضافة الى لقاح «كوو إيران بركت» المنتج محليًا.

وسبق لمسؤولين إيرانيين أن شكوا من تأثير العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد، من القدرة على دفع الأموال اللازمة لاستيراد اللقاحات من الخارج.

«تراجع التقيد بالوقاية»

وسعيًا لتعويض نقص اللقاحات المستوردة، عملت إيران على تطوير لقاحات محلية. وأعلنت السلطات في الفترة الماضية منح موافقة طارئة لاستخدام اثنين من هذه اللقاحات، أحدهما «كوو إيران بركت».

وكان خامنئي، الذي تلقى جرعتين من لقاح منتج محليًا، حظر في يناير استيراد اللقاحات المصنعة في الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرًا أن «لا ثقة بها».

إلى ذلك، رأى المرشد الأعلى أن «جزءًا من المشكلة» هو تراجع الالتزام بالإجراءات الوقائية، داعيًا الإيرانيين إلى احترامها من أجل التخفيف من «الإرهاق الشديد للطاقم الطبي والضغوط الجسدية والنفسية التي يتعرضون لها».

وأتت كلمة خامنئي غداة بدء شهر المحرم الذي يحيي خلاله المسلمون الشيعة مراسم العزاء الحسيني وصولًا إلى مراسم عاشوراء في اليوم العاشر. وبينما أكد المرشد أهمية المراسم لأنها «مصدر للبركة والرحمة الإلهيين»، أوصى بالتزام المشاركين «المقرّرات الصحيّة والتباعد الاجتماعي».

ومنذ بدء «كوفيد-19»، لم تفرض السلطات الإيرانية إجراءات إغلاق شاملة على غرار تلك التي اعتمدتها العديد من دول العالم، عازية الأمر بشكل أساسي للظروف الاقتصادية الصعبة العائدة بالدرجة الأولى الى العقوبات.

واتخذت السلطات منذ ذلك الحين بعض إجراءات الإغلاق أو تقييد التنقل بين المدن والمحافظات. وإثر اجتماع عقدته، الثلاثاء، برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي، أشارت الهيئة الوطنية لمكافحة «كوفيد-19» إلى أنها تدرس فرض قيود جديدة اعتبارًا من السبت، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.