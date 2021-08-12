روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 أغسطس 2021, 10:58 صباحا
عناصر أمن روس يضعون كمامات ويسيرون في الساحة الحمراء وسط موسكو. 18 يونيو 2021 . (أ ف ب)

سجَّلت روسيا، الخميس، أعلى حصيلة وفيات جرّاء «كوفيد» منذ بدء الوباء؛ إذ أعلنت أنه أودى بـ808 أشخاص في الساعات الـ24 الأخيرة.

ويرفع العدد الجديد الحصيلة الإجمالية للوفيات جرّاء كوفيد في روسيا إلى 168 ألفًا و49 حالة، وهي الأعلى على مستوى أوروبا، وفق وكالة «فرانس برس».

وتجتاح روسيا، رابع بلد في العالم من حيث الإصابات وفق تعداد «فرانس برس»، موجة وبائية ثالثة منذ يونيو مدفوعة بالمتحورة «دلتا».

وواجهت السلطات الروسية «تشكيكا» في اللقاحات من قبل سكانها، فيما فرضت مناطق عديدة إجراءات تجبر فئة من السكان على تلقي اللقاحات في مسعى لتسريع حملة التحصين في البلاد، بينما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا الروس إلى تلقي اللقاحات، وفق «فرانس برس».

لكن حتى الخميس، لم يتلق إلا 28.8 مليونا من سكان روسيا البالغ عددهم نحو 146 مليونا كامل جرعات اللقاحات، وفق موقع «غوغوف»، الذي يجمع بيانات «كوفيد» من مختلف مناطق البلاد

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