الأرجنتين تدين تعيين وزير إيراني متهم بارتكاب اعتداء في بوينوس أيرس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 أغسطس 2021, 08:33 صباحا
أحمد وحيدي عندما كان وزيرا للدفاع إلى جانب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، 1 سبتمبر 2012، (ا ف ب)

دانت الحكومة الأرجنتينية قرار الحكومة الإيرانية تعيين أحمد وحيدي في منصب وزير الداخلية، وهو أحد المتهمين في تنفيذ الاعتداء بقنبلة ضد مركز يهودي في بوينوس أيرس أوقع 85 قتيلًا في العام 1994.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: «تعرب الأرجنتين مجددًا عن إدانتها الشديدة لتعيين وحيدي في منصب وزاري في إيران»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت أن تعيينه «وتحديدًا في وزارة الداخلية، يُشكِّل إهانة للقضاء الأرجنتيني، وضحايا الاعتداء الإرهابي ضد الجمعية الإسرائيلية الأرجنتينية».

وذكرت الوزارة أن تعيين وحيدي وزيرًا للدفاع منذ أغسطس العام 2009 «أثار قلقًا كبيرًا لدى الحكومة الأرجنتينية، ويستحق أشد الإدانات».

ووحيدي أحد كبار المسؤولين الإيرانيين الملاحقين من القضاء الأرجنتيني الذي يتهمه بالاضطلاع بـ«دور أساسي في اتخاذ القرار والتخطيط للاعتداء الذي وقع في 18 يوليو العام 1994 وأصدرت شرطة الإنتربول بحقه مذكرة توقيف دولية»، وفق البيان، وبعد 27 عاًما على الاعتداء لم يتم توقيف أي شخص.

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