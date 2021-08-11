وفاة فلسطيني أصيب برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 06:55 مساء
قوات إسرائيلية تعتقل شابا فلسطينيا. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، وفاة شاب فلسطيني أُصيب برصاص القوات الإسرائيلية قبل أسبوع في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

وأعلنت الوزارة وفاة ضياء الدين الصباريني (25 عامًا) بعد أن كان أُصيب بجروح بالغة برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين، ونقل حينها إلى مشفى في مدينة نابلس القريبة.

وشهدت جنين أوائل أغسطس الحالي مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي دخلت المدينة لتنفيذ اعتقالات. وأُصيب خلال تلك المواجهات ستة أشخاص بالرصاص الإسرائيلي ووصفت حينها حالة الصباريني بـ«الخطيرة».

وكثيرًا ما تقع مواجهات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية عندما تدخل القوات الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية لتنفيذ عمليات اعتقال.

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