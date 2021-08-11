رئيس جنوب السودان يصدر أمرا بإنهاء القتال بين فصيلين متنافسين

عناصر مسلحة للحركة الشعبية لتحرير السودان. (الإنترنت)

دعا رئيس جنوب السودان سلفا كير إلى وقف القتال بين القوات الموالية لنائبه ريك مشار وفصيل منشق، الأمر الذي يهدد عملية السلام الهشة في البلاد.

واندلعت الاشتباكات هذا الشهر في منطقة أعالي النيل بين أنصار مشار والموالين للفتنانت جنرال سايمون جاتويش دوال بعدما حاول جاتويش أن يحل محل مشار رئيسًا للحزب الذي ينتميان له. وقال مشار إن هذه الخطوة تهدف لمحاولة عرقلة عملية السلام في البلاد، وفق «رويترز».

الحرب الأهلية

واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان بعد عامين من استقلالها العام 2011 عندما اشتبكت قوات موالية لكير مع أخرى تابعة لمشار في العاصمة جوبا. وأودى القتال بحياة 400 ألف شخص وأدى إلى أزمة لاجئين كبيرة قبل إبرام اتفاق سلام العام 2018.

وقال مكتب كير في بيان: «الرئاسة توجه بقوة إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية بين... القوات التابعة لقيادة دكتور ريك مشار تيني و... القوات الانفصالية بقيادة الجنرال سايمون جاتويش دوال». وذكر لام بول جابرييل المتحدث باسم مشار أن جماعته مستعدة للمحادثات بعد الاشتباكات في ماجينيس.

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وأضاف: «نأمل أن يعود الوضع إلى طبيعته بعد البيان الذي أصدرته الرئاسة»، ولم يتسن بعد الوصول إلى ناطق باسم جاتويش للتعقيب. وقالت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) يوم الإثنين، إن الاشتباكات تتجاوز حزب مشار وتشكل تهديدًا لبقية أنحاء جنوب السودان.