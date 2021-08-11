رئيس جنوب السودان يصدر أمرا بإنهاء القتال بين فصيلين متنافسين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 05:48 مساء
عناصر مسلحة للحركة الشعبية لتحرير السودان. (الإنترنت)

دعا رئيس جنوب السودان سلفا كير إلى وقف القتال بين القوات الموالية لنائبه ريك مشار وفصيل منشق، الأمر الذي يهدد عملية السلام الهشة في البلاد.

واندلعت الاشتباكات هذا الشهر في منطقة أعالي النيل بين أنصار مشار والموالين للفتنانت جنرال سايمون جاتويش دوال بعدما حاول جاتويش أن يحل محل مشار رئيسًا للحزب الذي ينتميان له. وقال مشار إن هذه الخطوة تهدف لمحاولة عرقلة عملية السلام في البلاد، وفق «رويترز».

 الحرب الأهلية 
واندلعت الحرب الأهلية في جنوب السودان بعد عامين من استقلالها العام 2011 عندما اشتبكت قوات موالية لكير مع أخرى تابعة لمشار في العاصمة جوبا. وأودى القتال بحياة 400 ألف شخص وأدى إلى أزمة لاجئين كبيرة قبل إبرام اتفاق سلام العام 2018.

وقال مكتب كير في بيان: «الرئاسة توجه بقوة إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية بين... القوات التابعة لقيادة دكتور ريك مشار تيني و... القوات الانفصالية بقيادة الجنرال سايمون جاتويش دوال». وذكر لام بول جابرييل المتحدث باسم مشار أن جماعته مستعدة للمحادثات بعد الاشتباكات في ماجينيس.

-  مقتل 30 جنديا في اشتباكات بجنوب السودان
-  جنوب السودان: معارك طاحنة بين فصائل متناحرة

وأضاف: «نأمل أن يعود الوضع إلى طبيعته بعد البيان الذي أصدرته الرئاسة»، ولم يتسن بعد الوصول إلى ناطق باسم جاتويش للتعقيب. وقالت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد) يوم الإثنين، إن الاشتباكات تتجاوز حزب مشار وتشكل تهديدًا لبقية أنحاء جنوب السودان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض: زيادة إنتاج النفط المقررة من كبار المنتجين غير كافية
دولى
الخليفي: لا عذر لرحيل مبابي عن باريس سان جيرمان بعد التعاقد مع ميسي
رياضة عالمية
ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 شخصا
عربى
السودان يقرر تسليم البشير والمطلوبين الآخرين في ملف دارفور لـ«الجنائية الدولية»
عربى
السيدة اليعقوبي تطالب بوضع «آلية» لاعتماد القاعدة الدستورية وميثاق وطني للتعايش
ليبيا
أكرم جنين: قدمنا مقترحا للقاعدة الدستورية «خارج الصندوق»
ليبيا
سلطنة المسماري تستعرض أمام ملتقى الحوار مقترحا بشأن بالقاعدة الدستورية
ليبيا
42 قتيلا جراء أكثر من 70 حريقا في الجزائر
عربى
في أول تعليق له.. ميسي يكشف السبب وراء انضمامه إلى «سان جيرمان»
رياضة عالمية
رسميا.. ميسي في «حديقة الأمراء» حتى 2023
رياضة عالمية
في ذكرى تأسيسه الـ81.. الدبيبة: مؤسسة الجيش لا يمكن أن تنسب لأحد بعينه مهما كانت...
ليبيا
نيمار لـ«ميسي»: معا من جديد
رياضة عالمية
ليبيا تستقبل 3727 طنا من الفواكه والخضروات عبر منفذ رأس أجدير خلال يوليو
ليبيا
رحيل الفنان عيسى عبد الحفيظ متأثرا بـ«كورونا»
ثقافة وفن
5 قتلى جراء حرائق الغابات في الجزائر
عربى
مراجعة أميركية محتملة بشأن نشر وثائق سرية خاصة بهجمات سبتمبر
دولى
تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
عادل جمعة: إردوغان رفع القيود المفروضة على خطابات الضمان التركية لمؤسسات ليبية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعليق الدراسة إلى 19 أغسطس باستثناء بلديات الجنوب الشرقي ومن سرت إلى امساعد