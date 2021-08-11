البيت الأبيض: زيادة إنتاج النفط المقررة من كبار المنتجين غير كافية

محطة بنزين في الرياض، 11 مايو 2020. (أ ف ب)

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، الأربعاء، أن زيادة الإنتاج التي اتفق عليها كبار منتجي النفط في العالم «غير كافية بكل بساطة» في ظل صعوبات لا تزال ماثلة أمام التعافي العالمي من تداعيات «كوفيد».

وأفاد في بيان نشره البيت الأبيض، بأن الزيادات التي اتفق عليها من قبل «أوبك بلاس» (وهي أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفاؤها) «لن تعوض بشكل كامل عن خفض الإنتاج السابق الذي فرضته أوبك بلاس خلال الوباء حتى مرور فترة طويلة من العام 2022»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وتابع: «في مرحلة حساسة في التعافي العالمي، يعد ذلك غير كافٍ بكل بساطة».