ترودو يصف سجن الكندي سبافور في الصين بـ«غير مقبول وظالم»

رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو, 30 مارس 2020، (ا ف ب)

ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأربعاء بقرار سجن رجل الأعمال الكندي مايكل سبافور في الصين، معتبرا أنه «غير مقبول وظالم».

وقال ترودو في بيان بعدما قضت محكمة في الصين بسجن سبافور 11 عاما: «إدانة الصين لمايكل سبافور والحكم عليه بالسجن أمر غير مقبول وظالم (..) يأتي الحكم على سبافور بعد سنتين ونصف السنة من الاعتقال التعسفي وغياب الشفافية في الإجراءات القانونية ومحاكمة لا تحترم المعايير الدنيا التي ينص عليها القانون الدولي»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقالت محكمة الشعب في مدينة داندونغ الصينية، في حيثيات الحكم على سبافور، إنه «أدين بالتجسس وإفشاء أسرار الدولة بشكل غير قانوني، وقد حكم عليه بالسجن 11 عاما.