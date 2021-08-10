حاكم ولاية نيويورك يعلن استقالته بعد اتهامه بالتحرش

أعلن حاكم ولاية نيويورك اندرو كومو الثلاثاء استقالته بعدما اتهمته 11 امرأة بالتحرش الجنسي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال كومو «في ضوء الظروف، فان افضل وسيلة للمساعدة الآن هي أن انسحب»، موضحا أن «استقالتي ستكون نافذة خلال 14 يوما».