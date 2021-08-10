مبعوث أميركي يزور الدوحة للضغط على طالبان لوقف هجومها في أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 09:06 صباحا
نازحون أفغان يحصلون على مساعدات غذائية في كابل، (أرشيفية: ا ف ب)

أعلنت الخارجية الأميركية اعتزام المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل، إجراء محادثات في الدوحة هذا الأسبوع من أجل «الضغط على طالبان لوقف هجومها العسكري»، بعد استيلاء الحركة على ست عواصم ولايات أفغانية.

وأضافت الخارجية في بيان: «سيتوجه زاد إلى الدوحة للمساعدة في صياغة استجابة دولية مشتركة للوضع المتدهور بسرعة في أفغانستان»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتصاعدت حدة القتال في أفغانستان بشكل كبير منذ مايو عندما بدأ التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة المرحلة الأخيرة من سحب قواته المقرر أن تستكمل قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال البيان إن الوتيرة المتزايدة للعمل العسكري لطالبان الذي نتج عنه سقوط إصابات في صفوف المدنيين في هذا النزاع المسلح بين الطرفين، و«الفظائع المزعومة» لانتهاكات حقوق الإنسان، يشكلان مصدر «قلق بالغ»، مؤكدا التفاوض على حل سلمي هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب.

وباتت طالبان تسيطر على ست من عواصم الولايات الأفغانية البالغ عددها 34 بعد أن استولت السبت على شبرغان والجمعة على زرنج عاصمة ولاية نيمروز البعيدة في جنوب غرب البلاد على الحدود مع ايران.

ويبدو أن الحركة لا تفكر في إبطاء الوتيرة المحمومة لتقدمها في الشمال، فقد أعلن المتمردون أنهم هاجموا مزار الشريف كبرى مدن شمال أفغانستان وعاصمة ولاية بلخ. لكن السكان والمسؤولين قالوا إنهم لم يصلوا إليها بعد.

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