أفغانستان تقرر تسليح المدنيين لمواجهة «طالبان»

تسليح عناصر تابعة لـ«طالبان». (الإنترنت)

قررت أفغانستان، اليوم الإثنين، تسليح مدنيين في ظل هجوم واسع لحركة «طالبان» عبر البلاد، حسبما ذكر المكتب الرئاسي.

وقال المكتب في بيان: «صدر خلال اجتماع، التقى فيه الرئيس أشرف غني مع قادة أفغان بارزين لمناقشة الوضع الحالي، قرار حول دعم القوات الأمنية وصون الجمهورية والحفاظ عليها، وتماسك وتقوية وتجهيز الانتفاضات الشعبية ضد هجمات العدو»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

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يأتي القرار في أعقاب استيلاء حركة «طالبان» على العديد من عواصم الأقاليم، بما في ذلك زارانغ في مقاطعة نمروز، وشبرغان في مقاطعة جوزجان، فيما نفت كابل تقدم المسلحين.

في غضون ذلك، قال الناطق باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، إن الحكومة الأفغانية فقدت السيطرة على الوضع في البلاد، وإن الحركة ستستولي قريبًا على مزار الشريف، عاصمة إقليم بلخ.

ودانت الأمم المتحدة مرارًا الهجمات المتعددة في أفغانستان، ودعت إلى إنهاء فوري للقتال في المناطق الحضرية، وبدء محادثات سلام هادفة بين الأفغان.