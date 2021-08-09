أفغانستان تقرر تسليح المدنيين لمواجهة «طالبان»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 10:57 مساء
تسليح عناصر تابعة لـ«طالبان». (الإنترنت)

قررت أفغانستان، اليوم الإثنين، تسليح مدنيين في ظل هجوم واسع لحركة «طالبان» عبر البلاد، حسبما ذكر المكتب الرئاسي.

وقال المكتب في بيان: «صدر خلال اجتماع، التقى فيه الرئيس أشرف غني مع قادة أفغان بارزين لمناقشة الوضع الحالي، قرار حول دعم القوات الأمنية وصون الجمهورية والحفاظ عليها، وتماسك وتقوية وتجهيز الانتفاضات الشعبية ضد هجمات العدو»، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

-  أفغانستان: طالبان تستولي على «إيبك» سادس مدينة كبيرة شمال البلاد
-  حركة «طالبان» تسيطر على ثالث عاصمة ولاية بأفغانستان

يأتي القرار في أعقاب استيلاء حركة «طالبان» على العديد من عواصم الأقاليم، بما في ذلك زارانغ في مقاطعة نمروز، وشبرغان في مقاطعة جوزجان، فيما نفت كابل تقدم المسلحين.

في غضون ذلك، قال الناطق باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، إن الحكومة الأفغانية فقدت السيطرة على الوضع في البلاد، وإن الحركة ستستولي قريبًا على مزار الشريف، عاصمة إقليم بلخ.

ودانت الأمم المتحدة مرارًا الهجمات المتعددة في أفغانستان، ودعت إلى إنهاء فوري للقتال في المناطق الحضرية، وبدء محادثات سلام هادفة بين الأفغان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد التقرير عن المناخ.. ماكرون يدعو إلى اتفاق «يستجيب للحال الطارئة» خلال مؤتمر ...
دولى
ناغازاكي اليابانية تحيي الذكرى السادسة والسبعين للقصف النووي الأميركي
دولى
زلزال ميسي يواصل التتابع وينعش أسهم الشركات الفرنسية المرتبطة بكرة القدم
رياضة عالمية
كيف حسم قيس سعيد الصراع على السلطة في تونس؟
عربى
موظفو مجلس الوزراء ببنغازي يدينون خطف رئيس الديوان أثناء وجوده في طرابلس ...
ليبيا
كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
35 مليون يورو راتب ميسي صافي الضرائب في باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
8 أهداف و10 «أُسست» و19 مباراة حصيلة أبودبوس مع الأهلي بنغازي قبل الانتقال لوفاق...
رياضة محلية
«فرانس برس»: رحلة عائلة أفغانية انتقلت للإقامة في «بيتها الثاني» الولايات ...
دولى
باحث بمعهد سويسري: الانتقال السياسي في ليبيا يعيش «انتكاسة»
ليبيا
ماذا بعد فتح الطريق الساحلي؟.. 5 شروط رئيسية لإتمام المصالحة
ليبيا
غسان سلامة: هذا سبب زيادة أعداد المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا
ليبيا
العكاري: ميزانية الـ 111 مليار دينار «صندوق نوتيلا لعلاج مريض سكر»
ليبيا
الحاسي يستعرض عوامل ارتفاع أسعار السلع في ليبيا: تغيير سعر الصرف ليس السبب
ليبيا
اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا المائي
ليبيا
«كوفيد فاكس» تتوقع تطعيم 70% من سكان ليبيا بحلول 12 أغسطس
ليبيا
غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - الكهرباء في ليبيا
كاريكاتير
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«إنذار أحمر للبشرية».. تقرير أممي يحذر من موجات حر وأمطار غزيرة «غير مسبوقة»