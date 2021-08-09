مقتل 50 مدنيا في مالي و12 جنديا في بوركينا فاسو خلال هجمات نفذها مسلحون

قوات تابعة للجيش البوركنابي في موقع تفجير. (أرشيفية، أ ف ب)

قُتل نحو خمسين مدنيًّا، الأحد، في هجمات على قرى في شمال مالي نسبت إلى «متطرفين» فيما قُتل 12 جنديًّا في كمين نصبه مسلحون في بوركينا فاسو المجاورة، ما يسلط الضوء على الوضع الأمني الهش في هاتين الدولتين.

وأوردت وثيقة من الشرطة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» مقتل 51 شخصًا في هجمات متزامنة على قرى كارو وأوتاغونا وداوتيغيفت في منطقة جاو. وأضافت الوثيقة أن المنازل تعرضت للنهب وأُضرمت فيها النيران ونُهبت الماشية. وقال مسؤول أمني طالبًا عدم كشف هويته، الإثنين، «إن الإرهابيين دخلوا القرى وقتلوا الجميع»، بحسب «فرانس برس»

وقال مسؤول في إحدى القرى: «قُتل 20 مدنيًّا في كارو. وقُتل 14 مدنيًّا في واتاغونا وعدد آخر في قرية داوتيغيفت»، مشيرًا إلى أن المهاجمين وصلوا على دراجات نارية وباغتوا سكان القرى. وصرح مسؤول في قرية رابعة بأن منطقته تعرضت أيضًا لهجوم.

الهجمات الهمجية

وتم إرسال وحدة من الجيش لتقديم المساعدة، لكن مصدرًا في منظمة غير حكومية في مالي قال إن الاتصال بالمنطقة كان ضعيفًا بعدما هاجم متشددون منشآت اتصالات. ونددت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، في بيان الإثنين، «بشدة بهذه الهجمات الهمجية والمتعمدة ضد السكان المدنيين»، موضحة أنها «ستساعد في فتح تحقيق بهدف تحديد ظروف ارتكاب هذه الفظائع».

وتعاني مالي، الدولة الفقيرة الواقعة في منطقة الساحل، أزمة أمنية وسياسية مستمرة منذ 2012. واندلعت أعمال العنف بالأساس في شمال مالي قبل أن تنتشر إلى وسط البلاد لتصل بعد ذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورين.

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وأسفرت حركات تمرد انفصالية ثم «متطرفة» تشنها مجموعات على ارتباط بتنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش»، فضلًا عن أعمال عنف إتنية وتجاوزات ترتكبها عدة جهات منها قوات الأمن، عن سقوط آلاف القتلى المدنيين والعسكريين ونزوح مئات آلاف الأشخاص.

وشهدت مالي انقلابين منذ أغسطس من العام الماضي، وفي 20 يوليو، نجا القائد العسكري الكولونيل أسيمي غويتا من محاولة اغتيال في مسجد في باماكو.

عتبة حرجة

والأسبوع الماضي، قال عليون تين الخبير المستقل في حقوق الإنسان في منطقة الساحل، الذي يقدم تقاريره إلى الأمم المتحدة، إنه تم اجتياز «عتبة حرجة» في الوضع الأمني في البلاد.

وفي نهاية زيارة استمرت 11 يومًا، أشار إلى «فشل مؤسسات الدولة» وكذلك «الهجمات التي لا هوادة فيها على المدنيين» من «الإرهابيين»، موضحًا أن القوات المسلحة ارتكبت أيضًا أعمال عنف ضد المدنيين.

هجوم بوركينا فاسو

وفي بوركينا فاسو، أعلنت الحكومة أن 12 جنديًا قُتلوا وأُصيب ثمانية الأحد في كمين قرب الحدود مع مالي.

وقال وزير الاتصال أوسيني تامبورا في بيان: «تعرض جنود ومجموعة العمل السريع للمراقبة والتدخل لكمين» في منطقة بوكل دو موهون (شمال غرب). وأضاف أن «الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 12 جنديًّا وجرح ثمانية وفقدان سبعة جنود».

وتابع تامبورا، في وقت لاحق، أنه تم العثور على سبعة جنود فقدوا بعد هجوم ظهر الأحد أحدهم «مصاب في الفخذ» لكن «حالته مستقرة». ووقع الكمين «قرب قرية دونكون التابعة لبلدية تويني» في إقليم سورو.

مواصلة الحرب

وكتب رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري، في تغريدة على «تويتر»: «سنواصل الحرب التي فرضتها علينا القوى الظلامية والوحشية في بلادنا بلا هوادة. تحية لجنودنا الذين سقطوا في تويني، ونتمنى التعافي السريع للجرحى».

وقال مصدر أمني إن الهجوم وقع قرابة الساعة 15.00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) موضحًا أنه تم «تدمير» عربات أو «الاستيلاء عليها» خلال كمين نصبته «جماعات جهادية». وأضاف المصدر أن الهجوم جاء «انتقامًا لمقتل قياديْن جهادييْن كانا نشطين في منطقة بوكل دو موهون تم تحييدهما (السبت) على أيدي القوات المسلحة».

وأفاد المصدر أن الزعيمين هما سيديبي عثمان المعروف أيضًا باسم «مسلم» والزعيم الروحي باندي أمادو. وقالت الحكومة، الأحد، في بيان إنهما قتلا خلال تبادل لإطلاق النار مع وحدة عسكرية خاصة بين دياماسو وبوني في إقليم كوسي.