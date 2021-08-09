تونس تمنع 12 مسؤولا من السفر بسبب شبهات فساد

قصر العدالة التونسي. (الإنترنت)

قال ناطق قضائي في تونس، الإثنين، إن قاضيًا قرر منع 12 مسؤولًا من بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان من السفر بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفات.

وأضاف محسن الدالي، الناطق باسم القطب القضائي المالي، إن من بين المسؤولين مديرين لشركة فوسفات قفصة، ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفات، وفق «رويترز».

قرارات قيس

وكان الرئيس قيس سعيد، الذي أقال رئيس الحكومة وجمد البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفها معارضوه الإسلاميون بأنها انقلاب، قال إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات ويجب ألا يفلت أحد من القانون.

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وبعد أن كانت تونس من أبرز مصدري الفوسفات في العالم قبل ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي، أصبحت تضطر أحيانًا لشراء الفوسفات بسبب تعطل الإنتاج وتعطل النقل جراء احتجاجات شبان يطالبون بالشغل. وتكبدت الشركة خسائر بمليارات الدولارات.

قطع السكك الحديدية

واتهم الرئيس سعيد نوابًا ورجال أعمال نافذين بالتحريض على احتجاجات وقطع السكك الحديدية لنقل الفوسفات عبر أسطول شاحناتهم.

ونقلت شركة فوسفات قفصة الحكومية، الأسبوع الماضي، شحنات فوسفات بالقطار للمرة الأولى خلال عام، بعد توقف إثر الاحتجاجات التي أغلقت السكك الحديدية في دفعة مهمة لصناعة الفوسفات الحيوية بالبلاد. وبلغ إنتاج تونس من الفوسفات 8.2 مليون طن في العام 2010 لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.