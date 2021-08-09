بلينكن: إيران «لن تفلت من العقاب» بعد الهجوم على ناقلة النفط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 05:20 مساء
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي. (أ ف ب)

توعد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجددا الإثنين بمعاقبة إيران على خلفية الهجوم على ناقلة نفط في بحر العرب، مؤكدا أن العالم لا يمكنه السماح «بالإفلات من العقاب».

وقال بلينكن خلال جلسة افتراضية لمجلس الأمن الدولي حول الأمن البحري، إن التفجيرات في أواخر يوليو على ناقلة النفط «أم/تي ميرسر ستريت» التي يشغلها رجل أعمال اسرائيلي هي ضمن «سلسلة هجمات وسلوك استفزازي آخر»، وفق «فرانس برس».

-  ناقلة نفط تعرضت لهجوم قبالة عمان تصل إلى ميناء الفجيرة الإماراتي
-  إيران تتعهد الرد على أي «مغامرة» بعد اتهامها باستهداف ناقلة النفط

وقال «على كل دولنا محاسبة هؤلاء المسؤولين. وعدم القيام بذلك لن يؤدي إلا إلى تأجيج شعورهم بالإفلات من العقاب ويشجع الآخرين الذين يميلون إلى تجاهل النظام البحري». 

الهجوم على ناقلة النفط
وتعرضت ناقلة النفط لهجوم في بحر العرب قبالة سلطنة عمان في 29 يوليو، أدى الى مقتل اثنين من أفراد طاقهما من بريطانيا ورومانيا. واتهمت دول عدة أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، إيران بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما تنفيه طهران.

كما انتقد بلينكن، في إشارة واضحة الى بكين، محاولات «ترهيب دول أخرى وتخويفها من الوصول بشكل قانوني إلى مواردها البحرية» في منطقة بحر الصين الجنوبي حيث تدور عدة نزاعات.

وقال «قد يؤكد البعض أن حل النزاع في بحر الصين الجنوبي ليس من اختصاص الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لا تطالب بالجزر والمياه».  وتدارك «لكنه شأن، وحتى مسؤولية، كل دولة عضو أن تدافع عن القوانين التي اتفقنا جميعا على اتباعها وحل النزاعات البحرية بشكل سلمي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زلزال ميسي يواصل التتابع وينعش أسهم الشركات الفرنسية المرتبطة بكرة القدم
رياضة عالمية
كيف حسم قيس سعيد الصراع على السلطة في تونس؟
عربى
كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
35 مليون يورو راتب ميسي صافي الضرائب في باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
8 أهداف و10 «أُسست» و19 مباراة حصيلة أبودبوس مع الأهلي بنغازي قبل الانتقال لوفاق...
رياضة محلية
اكتشاف أكثر من ملياري برميل من احتياطات النفط في المغرب
اقتصاد
نيجيريا: فتاة تلتقي عائلتها بعد سبع سنوات على خطفها
دولى
«فرانس برس»: رحلة عائلة أفغانية انتقلت للإقامة في «بيتها الثاني» الولايات ...
دولى
السعودية تستأنف تدريجيا العمرة للحجاج الملقحين من دول العالم
عربى
بالفيديو: الدوري الليبي الاستثنائي بين ركلة ترجيح المليون دولار وتصويبة الاتحاد ...
رياضة محلية
السفارة الأميركية في كابل تناشد رعاياها «سرعة» مغادرة أفغانستان
دولى
تونس: حزب النهضة أمام امتحان الاستمرار في المشهد السياسي
عربى
العكاري: ميزانية الـ 111 مليار دينار «صندوق نوتيلا لعلاج مريض سكر»
ليبيا
الحاسي يستعرض عوامل ارتفاع أسعار السلع في ليبيا: تغيير سعر الصرف ليس السبب
ليبيا
اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا المائي
ليبيا
غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - الكهرباء في ليبيا
كاريكاتير
نورلاند: إذا لم يتم وضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني قريبا سيكون من الصعب ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«إنذار أحمر للبشرية».. تقرير أممي يحذر من موجات حر وأمطار غزيرة «غير مسبوقة»