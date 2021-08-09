إيران: الإصابات اليومية بفيروس «كورونا» تتجاوز عتبة الأربعين ألف حالة

نساء يضعن كمامات لدى مرورهن من أمام فرع مصرف في طهران أغلق أبوابه بسبب كوفيد. (أ ف ب)

تجاوزت الإصابات اليومية بـ«كوفيد-19» في إيران عتبة أربعين ألف حالة، الإثنين، على ما أعلنت وزارة الداخلية ما يشكل عددًا قياسيًّا جديدًا على صعيد الإصابات والوفيات لليوم الثاني على التوالي.

في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ثبتت إصابة 40808 أشخاص بفيروس «كورونا» فيما توفي 588 حالة بحسب الوزارة. ومع هذه الحالات الجديدة ارتفعت الإصابات إلى أربعة ملايين و199 ألفًا و537 منذ بدء تفشي الوباء، فيما وصل عدد الوفيات إلى 94603، وفق «فرانس برس».

الحصيلة الفعلية

ويؤكد مسؤولون إيرانيون في قطاع الصحة أن الأرقام الرسمية لا تعكس الحصيلة الفعلية. ولا تزال إيران أكثر دول الشرق الوسط تضررًا بالجائحة. ويسجل في طهران التي يزيد عدد سكانها على ثمانية ملايين نسمة، أكبر عدد من الوفيات والإصابات وحالات الاستشفاء على ما أوضح نادر وتكلي نائب مدير الفريق الخاص لمكافحة الفيروس في العاصمة الإيرانية.

وقال لوكالة «إيسنا» للأنباء: «نتوقع تسجيل ارتفاع في الوفيات في الأيام المقبلة. لا نعرف متى سنصل إلى ذروة هذه الموجة الخامسة»، مضيفًا أن مستشفيات طهران وأقسام الطوارئ تعاني الاكتظاظ.

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ولا تزال حملة التلقيح الوطنية التي أُطلقت في فبراير تمضي بشكل أبطأ مما كان مأمولًا به. ومن أصل إجمالي عدد السكان الذي يناهز 83 مليونًا، تلقى أكثر من 13 مليونًا جرعة واحدة من لقاح مضاد لـ«كورونا»، في حين تلقى 3.7 مليون شخص فقط الجرعتين، وفق أرقام وزارة الصحة الإثنين.

أربعة لقاحات أجنبية

ووفق وزارة الصحة الإيرانية، تستخدم السلطات أربعة لقاحات أجنبية هي «سبوتنيك-في» و«سينوفارم» و«بهارات» و«أسترازينيكا/ أكسفورد»، إضافة الى لقاح «كوو إيران بركت» المنتج محليًّا.

وسعيًّا لتعويض نقص اللقاحات المستوردة، عملت إيران على تطوير لقاحات محلية. وأعلنت السلطات في الفترة الماضية منح موافقة طارئة لاستخدام اثنين من هذه اللقاحات، أحدهما «كوو إيران بركت».

وباتت أكثر من نصف مناطق إيران مصنفة «حمراء» عند أعلى مستوى خطر في مقياس يعتمد على الألوان، على ما أكدت الوزارة. وفي المناطق الحمراء تغلق كل المتاجر أبوابها باستثناء الأساسية منها مثل الصيدليات ومحال المواد الغذائية.

ومنذ بدء انتشار «كوفيد-19»، لم تفرض السلطات الإيرانية إجراءات إغلاق شامل على غرار تلك التي اعتمدتها العديد من دول العالم، عازية الأمر للظروف الاقتصادية الصعبة العائدة بالدرجة الأولى إلى العقوبات الأميركية.