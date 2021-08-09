فرنسي يرسل مظروفا بداخله رصاصات إلى بابا الفاتيكان

البابا فرنسيس (أرشيفية: الإنترنت).

كشف الأمن الإيطالي عن مظروف يحتوي على 3 رصاصات موجه إلى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عثر عليه موظفو مكتب البريد في مركز الفرز ببلدة على أطراف مدينة ميلانو.

واستولت قوات الأمن المعروفة بـ«الكارابينييري» في بلدة سان دوناتو ميلانيزي على المظروف، وأسندت التحقيقات إلى وحدة التحقيق التابعة للقيادة الإقليمية في ميلانو، وفقًا لوكالة «آكي» الإيطالية.

ولفتت وحدة التحقيق إلى أنّ المغلف يحتوي على ثلاث رصاصات كروية من نوع «Flobert»، عيار 9 ملم، وكُتب عليه بالقلم بطريقة بالكاد تكون مقروءة: إلى «البابا – مدينة الفاتيكان - ساحة سان بيترو في روما».