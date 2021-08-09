رئيس مدغشقر يتساءل عن دور فرنسا في مخطط لاغتياله

رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، 26 يونيو 2021، (ا ف ب)

تساءل رئيس مدغشقر أندريه راجولينا علنا عن «تورط محتمل» لفرنسا في مخطط لانقلاب في بلده، بعد أسبوعين على توقيف أشخاص قالت السلطات إنها تشتبه بمحاولتهم تصفية العديد من الشخصيات العامة بالبلاد، بينها رئيس الدولة.

وأوقف ستة أشخاص بينهم فرنسيان في إطار هذا الملف، وقالت النيابة العامة في 22 يوليو إن «الأدلة المادية التي بحوزتنا تشير إلى أن هؤلاء الأفراد وضعوا خطة للقضاء على عدد من شخصيات مدغشقر أو تحييدها، بما في ذلك رئيس الدولة»، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال راجولينا في مداخلة على القنوات التليفزيونية العامة: «إذا كانوا يريدون قتلي فذلك بسبب التزامي حماية أمتنا»، مضيفا: «من بين مدبري الاغتيال هناك كولونيل فرنسي قاد وحدات في تشاد وكوسوفو وأفغانستان».

ودعا رئيس مدغشقر إلى «السماح للقضاء بمواصلة عمله»، مؤكدا أنه «ليس لديه مشكلة شخصية في علاقاته مع فرنسا»، متابعا: «علينا انتظار نتائج التحقيق التي ستكشف ما إذا كان عملا منفردا أم لا، والتحقيق هو الذي سيجيب على كل ذلك».

وضمت لائحة المتهمين في مؤامرة لاغتيال رئيس مدغشقر أندريه راجولينا فرنسيين مثلا أمام قاض في الرابع من أغسطس، كما أعلن محاموهما.

وقرر القاضي توجيه الاتهام إليهما رسميا واحتجازهما في سجن شديد الحراسة، بعد توقيفهما لمدة أسبوعين، وقد اتهما بتعريض أمن الدولة للخطر والتآمر لقتل الرئيس والتعامل مع مجرمين.