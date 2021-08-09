فقدان خمسة أشخاص في كاليفورنيا الأميركية جراء الحريق «ديكسي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 12:41 صباحا
قائد فريق الإطفاء سيرجيو مورا في بلدة غرينفيل في ولاية كاليفورنيا الأميركية. (أ ف ب)

أعلنت سلطات كاليفورنيا أنها تبحث عن خمسة أشخاص على الأقل فُقدوا جراء حريق «ديكسي» المدمر الذي ينتشر حاليا في الغرب الأميركي وواصل السبت توسعه الهائل.

ودمر «ديكسي»، وهو ثالث أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا، هذا الأسبوع متاجر ومنازل في مدينة غرينفيل الصغيرة وفي بلدة كانيوندام. وأتى الحريق على 180,782 هكتارا في أربع مقاطعات حتى الآن، منذ اندلاعه منتصف يوليو. وقالت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا على موقعها الإلكتروني إن الحريق تم احتواؤه بنسبه 21% فقط، وفق «فرانس برس». 

وقال مكتب عمدة مقاطعة بلوماس إنّ هناك خمسة أشخاص على الأقل يُعتقد أنهم فقِدوا في غرينفيل، وإن البحث عنهم جار.  وعثِر على خمسة أشخاص آخرين كان فقِد أثرهم أيضا في وقت سابق.

مكافحة الحريق
وعلى الرغم من الأوامر المتكررة بضرورة الإخلاء التي أطلقتها السلطات، أصر بعض السكان على مكافحة الحريق بأنفسهم.  وقال جيك كاغل، أحد مسؤولي الإطفاء بكاليفورنيا، «تواصل وحداتنا العمل حول سيلفر ليك».

اجتاح «ديكسي» ليل الأربعاء الخميس غرينفيل البالغ عدد سكانها نحو 800 نسمة. وانتشر هذا الحريق في شمال كاليفورنيا منذ ثلاثة أسابيع، تؤججه رياح متواصلة وتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك الحر الشديد والجفاف القاسي في المنطقة. 

 أسوأ عام حرائق
وحتى نهاية يوليو، دمرت النيران في كاليفورنيا مساحة أكبر بنسبة 250% من المساحة التي أتت عليها الحرائق في 2020 الذي يعد أسوأ عام حرائق في تاريخ الولاية الحديث.

وتذكّر نيران «ديكسي فاير» بـ«بارادايس فاير» (حريق بارادايس) في 2018 ، أخطر حريق عرفته كاليفورنيا في السنوات الأخيرة.  وبدت غرينفيل متفحمة ومدمرة الجمعة بعد انهيار المنشآت الخشبية بالكامل وتحوّل بعض المباني الحجرية إلى أنقاض.

ويكافح أكثر من خمسة آلاف إطفائي الحريق الذي يرسل سحبا هائلة من الدخان يمكن رؤيتها بسهولة من الفضاء. وأدت الرياح، إضافة إلى وجود تضاريس شديدة الانحدار ووفرة في الغطاء النباتي الجاف، إلى تغذية ألسنة اللهب، ما يصعّب مهمة الإطفائيين.

وشهدت غرينفيل في السابق كوارث عدة، إذ دمر حريق هائل جزءا كبيرا من المدينة عام 1881، وهددت حرائق كثيرة خطرة السكان على مدار 140 عاما.

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