مركز يمني: ألغام الحوثيين قتلت وأصابت 101 ضحية خلال النصف الأول من 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 09:34 مساء
انتزاع الألغام في اليمن ضمن مشروع مسام السعودي. (الإنترنت)

 ذكر المركز اليمني للألغام، اليوم الأحد، أنه وثق سقوط 101 ضحية بسبب ⁧‫الألغام‬⁩ التي زرعتها حركة الحوثي وذخائر لم تنفجر من مخلفات الحرب في عدد من محافظات البلاد خلال النصف الأول من 2021.

وقال المركز الحقوقي، وهو مركز غير حكومي، في تقرير إن الألغام أودت بحياة 44 مدنيًا، بينهم 11 طفلًا وسبع نساء وخبير في نزع الألغام، فضلًا عن إصابة 57 مدنيًا آخرين، بينهم 17 طفلا وأربع نساء وعامل في نزع الألغام، بحسب «روسترز».

وأكد التقرير أن معظم هؤلاء الضحايا سقطوا في بلدات ساحلية جنوب محافظة ⁧‫الحديدة‬⁩ على البحر الأحمر وغربي محافظة ⁧‫تعز‬ وفي (خب والشعف) بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

 الألغام والقنابل
وتتناثر في مدن يمنية عدة آلاف من الألغام والقنابل زرعتها أطراف الحرب التي اندلعت منذ مطلع العام 2015، في مناطق تشهد معارك مسلحة بين مقاتلي حركة الحوثي المدعومة من إيران والقوات اليمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليًّا والتي تساندها السعودية. وتدخل تحالفًا عسكريًّا بقيادة السعودية لإعادة الحكومة اليمنية إلى السلطة بعد أن أطاح بها الحوثيون في 2014.

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وحصدت هذه الألغام أرواح آلاف اليمنيين وأصابت عشرات الآلاف منهم بإصابات خطيرة وبتر للأعضاء. وتشير تقارير منظمات دولية ومحلية إلى أن اليمن شهد أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتقول وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية إن الحوثيين زرعوا أكثر من مليون لغم في محافظات اليمن منذ بداية الحرب في 2015، في أعلى نسبة منذ الحرب العالمية الثانية.

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