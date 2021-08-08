شكري يسلم ملك البحرين رسالة خطية من الرئيس المصري

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 08:23 مساء
ملك البحرين يتسلم رسالة خطية من وزير الخارجية المصري سامح شكري. (الإنترنت)

سلَّم وزير الخارجية المصري سامح شكري ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد، رسالةً خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي تحمل دعوة لزيارة مصر، كما تؤكد ضرورة تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، والتنسيق حيال المُستجدات الإقليمية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، إن شكري نقل خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس المصري إلى ملك البحرين؛ مؤكدًا على ما «تُكنُّه مصر، قيادةً وشعبًا، من محبة وتقدير للشعب البحريّني وقيادته، وما يجمع الدولتين من أواصر أخوية وطيدة انعكست في المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في مختلف مجالاتها».

 التطورات الإقليمية
كما أكد شكري «حرص مصر على التنسيق والتشاور المُستمر مع البحرين تجاه التطورات الإقليمية المُتلاحقة، في إطار جهود الدولتين الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وإعلاء الحلول السياسية لأزماتها بمنأى عن التدخلات الإقليمية أو التجاذبات الهدّامة، لاسيما في إطار موقف مصرَ الثابت تجاه أمن الخليج العربي واستقرار دوله باعتباره جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي».       

من جانبه، طلب ملك البحرين نقل «تحياته وتقديره إلى الرئيس المصري، مُعربًا عن اعتزازه البالغ بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، فضلًا عن توافق الرؤى بينهما تجاه سبل التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، ومُشيدًا في هذا الإطار بدور مصر كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
8 أهداف و10 «أُسست» و19 مباراة حصيلة أبودبوس مع الأهلي بنغازي قبل الانتقال لوفاق...
رياضة محلية
اكتشاف أكثر من ملياري برميل من احتياطات النفط في المغرب
اقتصاد
نيجيريا: فتاة تلتقي عائلتها بعد سبع سنوات على خطفها
دولى
«فرانس برس»: رحلة عائلة أفغانية انتقلت للإقامة في «بيتها الثاني» الولايات ...
دولى
السعودية تستأنف تدريجيا العمرة للحجاج الملقحين من دول العالم
عربى
بالفيديو: الدوري الليبي الاستثنائي بين ركلة ترجيح المليون دولار وتصويبة الاتحاد ...
رياضة محلية
احتفالات «الاتحاد» تخترق ساعات الحظر في ليبيا
رياضة محلية
قيس سعيد يستقبل قرقاش في قصر قرطاج حاملا رسالة من رئيس الإمارات
عربى
مفاجآت مذهلة في قائمة كليمنتي قبل معسكر المنتخب الليبي بتركيا
رياضة محلية
السفارة الأميركية في كابل تناشد رعاياها «سرعة» مغادرة أفغانستان
دولى
أدوات «آبل» الجديدة لمكافحة إباحية الأطفال تحيي الجدل بشأن الخصوصية
اقتصاد
تونس: حزب النهضة أمام امتحان الاستمرار في المشهد السياسي
عربى
العكاري: ميزانية الـ 111 مليار دينار «صندوق نوتيلا لعلاج مريض سكر»
ليبيا
الحاسي يستعرض عوامل ارتفاع أسعار السلع في ليبيا: تغيير سعر الصرف ليس السبب
ليبيا
اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا المائي
ليبيا
«ديكسي فاير» يصبح ثالث أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا
دولى
الخوف من اللقاح.. تاريخ من الجدل
طب وصحة
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح لاختيار تصميم المطبخ المناسب