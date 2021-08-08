شكري يسلم ملك البحرين رسالة خطية من الرئيس المصري

ملك البحرين يتسلم رسالة خطية من وزير الخارجية المصري سامح شكري. (الإنترنت)

سلَّم وزير الخارجية المصري سامح شكري ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الأحد، رسالةً خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي تحمل دعوة لزيارة مصر، كما تؤكد ضرورة تعزيز آفاق العلاقات الثنائية، والتنسيق حيال المُستجدات الإقليمية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ، إن شكري نقل خلال اللقاء تحيات وتقدير الرئيس المصري إلى ملك البحرين؛ مؤكدًا على ما «تُكنُّه مصر، قيادةً وشعبًا، من محبة وتقدير للشعب البحريّني وقيادته، وما يجمع الدولتين من أواصر أخوية وطيدة انعكست في المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في مختلف مجالاتها».

التطورات الإقليمية

كما أكد شكري «حرص مصر على التنسيق والتشاور المُستمر مع البحرين تجاه التطورات الإقليمية المُتلاحقة، في إطار جهود الدولتين الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وإعلاء الحلول السياسية لأزماتها بمنأى عن التدخلات الإقليمية أو التجاذبات الهدّامة، لاسيما في إطار موقف مصرَ الثابت تجاه أمن الخليج العربي واستقرار دوله باعتباره جزءًا أصيلًا لا يتجزأ من أمن مصر القومي».

من جانبه، طلب ملك البحرين نقل «تحياته وتقديره إلى الرئيس المصري، مُعربًا عن اعتزازه البالغ بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، فضلًا عن توافق الرؤى بينهما تجاه سبل التعامل مع التحديات الإقليمية الراهنة، ومُشيدًا في هذا الإطار بدور مصر كركيزة أساسية للاستقرار في المنطقة».