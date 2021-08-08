السودان يستدعي سفيره لدى إثيوبيا ردًا على رفض الوساطة في صراع تيغراي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 07:55 مساء
متظاهرة تمتطي حصانًا خلال مسيرة في أديس أبابا ضد القوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. (أ ف ب)

استدعى السودان الأحد، سفيره لدى إثيوبيا، بعد موقف المسؤولين الإثيوبيين الذين قالت الخرطوم إنهم يرفضون عرضها للتوسط في الصراع الدائر في إقليم تيغراي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية: «ستحسن إثيوبيا موقفًا إن هي نظرت فيما يمكن أن يقوم به السودان على أساس من قدرته على توفير الحل المطلوب، عوض أن ترفض جملة أي سعي منه»، بحسب «رويترز».

وأجرى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اتصالًا هاتفيَّا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء الماضي حول الصراع في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا، والذي أدى إلى تدفق 53400 لاجئ منذ أواخر العام 2020. وذكر البيان أن عرض حمدوك جاء في إطار رئاسته للإيغاد، وهو تجمع يضم كينيا وإثيوبيا وأوغندا وجيبوتي والسودان والصومال.

توسط السودان
ولم يرد ناطقون باسم وزارة الخارجية الإثيوبية أو رئيس الوزراء الإثيوبي على طلبات للتعقيب على استدعاء السودان لسفيره. ويوم الخميس الماضي نفت بيلين سيوم الناطقة باسم رئيس الوزراء إمكانية توسط السودان في الصراع بمنطقة تيغراي الشمالية.

ووصفت العلاقة مع الخرطوم بأنها «صعبة بعض الشيء». وقالت إن الثقة يجب أن تكون أساس أي وساطة، لكنها «تقوضت» خاصة بعد «توغل الجيش السوداني في الأراضي الإثيوبية».

-  متمردو تيغراي يرفضون دعوات الانسحاب من مناطق متاخمة لإقليمهم
-  إثيوبيا تهدد بنشر «قدرات دفاعية كاملة» بعد تقدم متمردي تيغراي

وتوترت العلاقات بسبب الخلافات على منطقة الفشقة، وهي أرض خصبة يسكنها مزارعون إثيوبيون يقول السودان إنها تقع على جانبه من الحدود التي تم ترسيمها في بداية القرن العشرين وهو ما ترفضه إثيوبيا. يأتي هذا التوتر الحدودي في وقت تحاول فيه إثيوبيا والسودان ومصر أيضًا حل نزاع ثلاثي حول سد النهضة الإثيوبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
8 أهداف و10 «أُسست» و19 مباراة حصيلة أبودبوس مع الأهلي بنغازي قبل الانتقال لوفاق...
رياضة محلية
اكتشاف أكثر من ملياري برميل من احتياطات النفط في المغرب
اقتصاد
نيجيريا: فتاة تلتقي عائلتها بعد سبع سنوات على خطفها
دولى
«فرانس برس»: رحلة عائلة أفغانية انتقلت للإقامة في «بيتها الثاني» الولايات ...
دولى
السعودية تستأنف تدريجيا العمرة للحجاج الملقحين من دول العالم
عربى
بالفيديو: الدوري الليبي الاستثنائي بين ركلة ترجيح المليون دولار وتصويبة الاتحاد ...
رياضة محلية
احتفالات «الاتحاد» تخترق ساعات الحظر في ليبيا
رياضة محلية
قيس سعيد يستقبل قرقاش في قصر قرطاج حاملا رسالة من رئيس الإمارات
عربى
مفاجآت مذهلة في قائمة كليمنتي قبل معسكر المنتخب الليبي بتركيا
رياضة محلية
السفارة الأميركية في كابل تناشد رعاياها «سرعة» مغادرة أفغانستان
دولى
أدوات «آبل» الجديدة لمكافحة إباحية الأطفال تحيي الجدل بشأن الخصوصية
اقتصاد
تونس: حزب النهضة أمام امتحان الاستمرار في المشهد السياسي
عربى
العكاري: ميزانية الـ 111 مليار دينار «صندوق نوتيلا لعلاج مريض سكر»
ليبيا
الحاسي يستعرض عوامل ارتفاع أسعار السلع في ليبيا: تغيير سعر الصرف ليس السبب
ليبيا
اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا المائي
ليبيا
«ديكسي فاير» يصبح ثالث أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا
دولى
الخوف من اللقاح.. تاريخ من الجدل
طب وصحة
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح لاختيار تصميم المطبخ المناسب