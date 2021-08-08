السودان يستدعي سفيره لدى إثيوبيا ردًا على رفض الوساطة في صراع تيغراي

متظاهرة تمتطي حصانًا خلال مسيرة في أديس أبابا ضد القوات الموالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. (أ ف ب)

استدعى السودان الأحد، سفيره لدى إثيوبيا، بعد موقف المسؤولين الإثيوبيين الذين قالت الخرطوم إنهم يرفضون عرضها للتوسط في الصراع الدائر في إقليم تيغراي.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية: «ستحسن إثيوبيا موقفًا إن هي نظرت فيما يمكن أن يقوم به السودان على أساس من قدرته على توفير الحل المطلوب، عوض أن ترفض جملة أي سعي منه»، بحسب «رويترز».

وأجرى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اتصالًا هاتفيَّا مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء الماضي حول الصراع في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا، والذي أدى إلى تدفق 53400 لاجئ منذ أواخر العام 2020. وذكر البيان أن عرض حمدوك جاء في إطار رئاسته للإيغاد، وهو تجمع يضم كينيا وإثيوبيا وأوغندا وجيبوتي والسودان والصومال.

توسط السودان

ولم يرد ناطقون باسم وزارة الخارجية الإثيوبية أو رئيس الوزراء الإثيوبي على طلبات للتعقيب على استدعاء السودان لسفيره. ويوم الخميس الماضي نفت بيلين سيوم الناطقة باسم رئيس الوزراء إمكانية توسط السودان في الصراع بمنطقة تيغراي الشمالية.

ووصفت العلاقة مع الخرطوم بأنها «صعبة بعض الشيء». وقالت إن الثقة يجب أن تكون أساس أي وساطة، لكنها «تقوضت» خاصة بعد «توغل الجيش السوداني في الأراضي الإثيوبية».

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وتوترت العلاقات بسبب الخلافات على منطقة الفشقة، وهي أرض خصبة يسكنها مزارعون إثيوبيون يقول السودان إنها تقع على جانبه من الحدود التي تم ترسيمها في بداية القرن العشرين وهو ما ترفضه إثيوبيا. يأتي هذا التوتر الحدودي في وقت تحاول فيه إثيوبيا والسودان ومصر أيضًا حل نزاع ثلاثي حول سد النهضة الإثيوبي.