«طالبان» تسيطر على مدينتي قندوز وساري بول

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 10:04 صباحا
مقاتلون من حركة طالبان الأفغانية. (الإنترنت)

سيطرت حركة «طالبان»، الأحد، على مدينتي قندوز وساري بول الكبيرتين في شمال أفغانستان. 

وقال مراسل وكالة «فرانس برس» في قندوز: «سقطت قندوز. سيطرت طالبان على جميع المباني الرئيسية في المدينة» التي وقعت ثلاث مرات بأيدي المتمردين منذ 2015.

كما سقطت مدينة ساري بول الواقعة في شمال غرب أفغانستان بأيدي حركة «طالبان»، التي استولت بذلك على رابع عاصمة ولاية خلال ثلاثة أيام.

وأوضح محمد حسين مجاهد زاده، عضو مجلس ولاية ساري بول، أن «طالبان حاصرت كتيبة عسكرية على مشارف المدينة»، مؤكدًا أن «كل الأجزاء الأخرى للمدينة أصبحت تحت سيطرة طالبان».

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