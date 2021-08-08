بلينكن: الانتخابات المرتقبة في نيكاراغوا فقدت صدقيتها بالكامل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 01:03 صباحا
مؤيدون لرئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا. (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، إن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السابع من نوفمبر في نيكاراغوا «فقدت صدقيتها بالكامل»، منددا بمناورات «استبدادية» من جانب الرئيس دانيال أورتيغا، لإطاحة معارضيه السياسيين. 

وأضاف بلينكن في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» أن «الولايات المتحدة تعتبر أن الأعمال الاستبدادية وغير الديموقراطية الأخيرة - المستوحاة من خوف أورتيغا من هزيمة انتخابية - (هي) بمثابة الضربة القاضية لاحتمالات إجراء انتخابات حرة ونزيهة في نيكاراغوا».

وتابع: «هذه العملية الانتخابية ونتائجها النهائية فقدت صدقيتها بالكامل».

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