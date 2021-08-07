مكتب رئيس الوزراء البريطاني: جونسون لن يخضع للعزل الطبي بعد إصابة أحد موظفيه بـ«كوفيد-19»

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (الإنترنت)

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن جونسون لا يحتاج إلى عزل نفسه بعد ثبوت إصابة أحد موظفيه بفيروس «كورونا» خلال رحلة إلى اسكتلندا في الآونة الأخيرة.

كان جونسون زار كلية للشرطة في فايف يوم الأربعاء، ومحطة لتوليد الطاقة بالرياح قبالة أبردينشير يوم الخميس. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن أحد موظفيه الذين رافقوه إلى كلية الشرطة وسافر معه جوًّا تأكدت إصابته بفيروس «كورونا»، وفق «فرانس برس».

وقال ناطق باسم رئاسة الوزراء: «يتفقد رئيس الوزراء بانتظام واقع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وجميع جوانب الزيارات تجرى بما يتماشى مع الإرشادات الخاصة بكوفيد». وأضاف: «لم يتواصل رئيس الوزراء عن كثب مع أي شخص ثبتت إصابته».