إسبانيا تمدد الحجر الصحي للوافدين من دول إفريقية وأميركا اللاتينية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 أغسطس 2021, 08:17 مساء
طاقم طبي في مستشفى في إسبانيا. (الإنترنت)

مددت إسبانيا السبت حتى 27 أغسطس الحجر الصحي لعشرة أيام الذي فرض على الوافدين من ست دول في إفريقيا وأميركا اللاتينية تأثرت في شكل كبير بكوفيد-19، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، وهي المرة الثانية يمدد هذا الإجراء.

ونبهت الوزارة على الركاب الواصلين إلى إسبانيا من جنوب إفريقيا وناميبيا والأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا أن يحجروا أنفسهم لعشرة أيام. وتعتبر هذه الدول الست «عالية الخطورة» بسبب ارتفاع نسبة الإصابات فيها، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

وأسفر فيروس كورونا حتى الآن عن وفاة أكثر من 82 الف شخص في إسبانيا حيث سجلت أيضا إصابة 4,5 ملايين شخص. وبات أكثر من 60%  من السكان ملقحين بالكامل ضد الوباء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا المائي
ليبيا
«ديكسي فاير» يصبح ثالث أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا
دولى
الخوف من اللقاح.. تاريخ من الجدل
طب وصحة
السودان يجري محادثات مع إثيوبيا لشراء ألف ميغاوات كهرباء
عربى
غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه
رياضة عالمية
رسميا.. الاتحاد يتأهل للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد
رياضة محلية
بالفيديو.. الاتحاد يتوج بطلًا للدوري الليبي الممتاز على حساب الأهلي طرابلس
رياضة محلية
%50 من الأميركيين باتوا ملقحين بالكامل
دولى
انتهت المباراة «الاتحاد 6 - 5 الأهلي طرابلس» في نهائي الدوري الليبي الممتاز.. بث...
رياضة محلية
أرقام قياسية في المشوار الأسطوري للساحر ميسي مع برشلونة
رياضة عالمية
نورلاند: إذا لم يتم وضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني قريبا سيكون من الصعب ...
ليبيا
كليمنتي يشكو الإجهاد قبل بدء تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: «ضباب الخلافات» يحجب مصير الميزانية وقانون الانتخاب
ليبيا
نورلاند يشير إلى تقدم في المفاوضات مع تركيا والمقاتلين السوريين للانسحاب من ...
ليبيا
ملتقى الحوار السياسي يناقش مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية الأربعاء...
ليبيا
انطلاقا من فزان والحدود الجنوبية.. الداخلية الإيطالية تطور مشروعين لمنع تدفقات ...
ليبيا
توقيف جزائري في إسبانيا يشتبه في إرساله مقاتلين إلى جماعات إرهابية بليبيا
ليبيا
في العدد 298: تعثر المسار الانتخابي .. وحصيلة قياسية لكورونا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة: منطقة المتوسط ستشهد موجات حر غير مسبوقة