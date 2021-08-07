إسبانيا تمدد الحجر الصحي للوافدين من دول إفريقية وأميركا اللاتينية

طاقم طبي في مستشفى في إسبانيا. (الإنترنت)

مددت إسبانيا السبت حتى 27 أغسطس الحجر الصحي لعشرة أيام الذي فرض على الوافدين من ست دول في إفريقيا وأميركا اللاتينية تأثرت في شكل كبير بكوفيد-19، وفق ما أعلنت وزارة الصحة، وهي المرة الثانية يمدد هذا الإجراء.

ونبهت الوزارة على الركاب الواصلين إلى إسبانيا من جنوب إفريقيا وناميبيا والأرجنتين وبوليفيا والبرازيل وكولومبيا أن يحجروا أنفسهم لعشرة أيام. وتعتبر هذه الدول الست «عالية الخطورة» بسبب ارتفاع نسبة الإصابات فيها، بحسب موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

وأسفر فيروس كورونا حتى الآن عن وفاة أكثر من 82 الف شخص في إسبانيا حيث سجلت أيضا إصابة 4,5 ملايين شخص. وبات أكثر من 60% من السكان ملقحين بالكامل ضد الوباء.