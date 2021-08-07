عمليات إجلاء جماعية بسبب الحرائق في غابات اليونان

مروحية تلقي المياه على حريق قرب قرية كيخريس اليونانية. 5 أغسطس 2021.(أ ف ب)

امتدت الحرائق الضخمة في اليونان، السبت، في يومها الحادي عشر على التوالي، وأتت على غابات ومنازل، غداة مصرع شخصين والتسبب في عمليات إجلاء جماعية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأصل أكثر من 1450 عنصر إطفاء يوناني، بمساعدة تعزيزات من دول أخرى، معركتهم الشرسة لإخماد خمسة حرائق كبرى في جزيرة إيفيا على بعد 200 كلم شرق أثينا، وثلاثة حرائق في البيلوبونيز في غرب البلاد، وفق أجهزة الاطفاء.

في شمال أثينا، واصلت الحرائق تقدمها بقوة نحو الشرق وبحيرة ماراثون، أكبر خزان للماء في العاصمة، بعد أن تسببت في إخلاء عشرات البلدات. وانبعثت من الحريق سحب كثيفة ورائحة نفاذة فوق أثينا ليلًا، حيث من المتوقع أن تهب رياح قوية خلال النهار.

وظل الطريق السريع الذي يربط بين العاصمة وشمال البلاد مغلقًا في إجراء احترازي، بينما تم إخلاء مخيمات المهاجرين القريبة، وأوقفت الشرطة شخصين بعد ظهر الجمعة، بحسب وكالة الأنباء اليونانية.

وأوضحت الوكالة أن رجلًا يونانيًّا يبلغ من العمر 43 عامًا وُجهت إليه تهمة إضرام النار عمدًا بعد إلقاء القبض عليه في منطقة كريونيري، حيث أتت النيران على منازل ومتاجر الجمعة.

كما ألقي القبض على امرأة أفغانية في حديقة في أثينا، رغم حظر السلطات زيارة المتنزهات والغابات بسبب «ارتفاع مخاطر حرائق الغابات» وعثر على ولاعتين وبنزين ومواد قابلة للاشتعال بحوزتها، بحسب الوكالة.

وفي جزيرة إيفيا، جرى إجلاء أكثر من 1300 شخص بالقوارب خلال الليل من قرية لِمني الساحلية التي حاصرتها النيران. و تم إجلاء أكثر من عشرين آخرين صباح السبت من شاطئ روفيس في هذه الجزيرة الشاسعة الواقعة شرق البلاد، بحسب وسائل إعلام يونانية.

وطلبت السلطات المحلية دعمًا جويًّا إضافيًّا لمكافحة النيران المستعرة بشدة في إيفيا، وتعهد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من مقر جهاز الإطفاء بأثينا صباح السبت، إعادة تشجير المناطق المتضررة من الحرائق سريعًا.

وقال للصحفيين: «عندما ينتهي هذا الصيف المهول، سنصلح كل الأضرار في أسرع وقت ممكن»، وتعهد بأن «تُعطى المناطق المحترقة الأولوية في إعادة التشجير».

وفي البيلوبونيز، اشتعلت النيران في مئات الهكتارات شرق موقع أوليمبيا الأثري وفي منطقتي ماني وميسينيا، واضطر أكثر من خمسة آلاف ساكن وسائح إلى الفرار من ماني، حيث قدرت رئيسة البلدية، إيليني دراكولاكو، مساحة المنطقة المحروقة إلى الشرق من هذه المنطقة الجبلية والسياحية بنسبة 50%.

وانتقدت في تصريح لقناة «آي آر تي» التلفزيونية غياب قاذفات المياه في الساعات الأولى الحاسمة من الكارثة.