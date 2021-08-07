مقتل 30 جنديا في اشتباكات بجنوب السودان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 أغسطس 2021, 06:21 مساء
قوات تابعة لجيش جنوب السودان. (أرشيفية: الإنترنت)

 قال الناطق باسم حزب ريك مشار نائب رئيس جنوب السودان، في بيان السبت، إن 30 على الأقل من جنود جنوب السودان قُتلوا وأُصيب 13 آخرون في اشتباكات بين قوات موالية لمشار وفصيل منشق.

وفي خطوة تهدد بتقويض عملية السلام الهشة أصلًا في البلاد، أعلن القادة العسكريون المنافسون لحزب الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان-المعارضة الذي يتزعمه مشار يوم الأربعاء الإطاحة به من زعامة الحزب وقواته المسلحة، بحسب «رويترز».

وتبع ذلك تسمية رئيس هيئة الأركان العامة للحزب الجنرال سايمون قاتويج دوال زعيمًا موقتًا للحزب من قبل الجناح العسكري للحزب.

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