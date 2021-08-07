السفارة الأميركية في كابل تناشد رعاياها «سرعة» مغادرة أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 أغسطس 2021, 04:34 مساء
علم الولايات المتحدة الأميركية. (الإنترنت)

حثت سفارة الولايات المتحدة المواطنين الأميركيين على مغادرة أفغانستان على الفور باستخدام خيارات الرحلات التجارية المتاحة.

وذكرت السفارة في بيان لها على «تويتر» أنه  نظرًا للظروف الأمنية وانخفاض عدد الموظفين، فإن قدرة السفارة على مساعدة المواطنين الأميركيين في أفغانستان محدودة للغاية حتى داخل كابل.

جاء ذلك بعد يوم من اغتيال حركة «طالبان» مدير المركز الإعلامي للحكومة الأفغانية، الجمعة، في كمين نصبته الحركة في العاصمة كابل، في أحدث عملية قتل لمسؤول حكومي بعد أيام فقط من محاولة اغتيال القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني.

اغتيال مدير العمليات الصحفية
وقال الناطق باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، إن المسلحين قتلوا داوا خان مينابال، مدير العمليات الصحفية للحكومة الأفغانية لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية، الذي شغل في السابق منصب نائب الناطق باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني.

وفي وقت لاحق، أصدر الناطق باسم «طالبان» بيانًا أعلن مسؤوليته عن الهجوم، وقال إن مينابال «قُتل في هجوم خاص على أيدي المجاهدين». من جهته، قال نائب الناطق باسم وزارة الداخلية، سعيد حامد روشان، إن عملية الاغتيال وقعت خلال صلاة الجمعة. وبعد إطلاق النار انتشرت القوات الأفغانية في أنحاء كابل حيث قتل مينابال بالرصاص، بينما كان يستقل سيارته.

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وتخوض حركة «طالبان» معارك ضارية منذ أشهر في أنحاء أفغانستان، حيث فرضت حصارًا على عواصم المقاطعات في جنوب وغرب البلاد بعد السيطرة على منطقة تلو الأخرى، وحتى الاستيلاء على عديد المعابر الحدودية الرئيسية.

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