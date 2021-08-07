السويدي غروندبرغ يقود جهود الأمم المتحدة في اليمن خلفا لغريفيث

السويدي هانس غروندبرغ. (الإنترنت)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الجمعة، تعيين السويدي هانس غروندبرغ رسميا مبعوثًا خاصًا إلى اليمن خلفًا للبريطاني مارتن غريفيث الذي حاول دفع الأطراف المعنية لإنهاء النزاع الدامي في البلد الفقير دون التوصل إلى نتيجة حاسمة.

وكانت مصادر دبلوماسية في يوليو الماضي، ذكرت أن قرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس جاء بعدما أقرّ غريفيث، الذي أصبح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بفشله في وضع حد للحرب الطاحنة بعد مهمة استمرت ثلاث سنوات، وفق «فرانس برس».

النزاع اليمني

ومنذ العام 2014، تسبَّب النزاع الدائر بين قوات حكومية يدعمها تحالف عسكري بقيادة السعودية والمتمردين الحوثيين الموالين لإيران، في مقتل وإصابة عشرات آلاف الأشخاص في اليمن، وفقًا لمنظمات إنسانية مختلفة.

ويعتمد أكثر من ثلثي السكان البالغ عددهم نحو 30 مليونًا والذين يواجهون مخاطر متزايدة من الأوبئة والمجاعة، على المساعدات الدولية، في إطار أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق الأمم المتحدة.

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وحاول غريفيث الضغط على أطراف النزاع لوقف إطلاق النار والجلوس على طاولة مفاوضات. وجرى التوصل لاتفاق مبدئي في 2018 على مباشرة خطوات عملية في هذا الصدد، بينها الإفراج عن أسرى، لكن المعارك تواصلت في عدة مناطق. ورحبت السعودية والحكومة المعترف بها السبت بتعيين الدبلوماسي السويدي.

حل سياسي للأزمة

وكتب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على (تويتر): «أرحب بتعيين السيد هانس غروندبرغ مبعوثًا خاصًا للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، نتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة».

وتابع: «المملكة ستستمر في دعمها لكل الجهود الهادفة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق ويضمن تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لليمن والمنطقة».

من جهتها، قالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان إنها ترحب بالتعيين، مشددة على أنها «ستظل تمد يدها للسلام العادل والمستدام وستقدم كل الدعم للمبعوث الجديد بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل».

وعبرت عن أملها في أن يعمل المبعوث الجديد «على استئناف الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في ظل الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية عبر الحوار والتفاوض».

السيرة الذاتية

ويشغل غروندبرغ منذ سبتمبر 2019 منصب سفير الاتحاد الأوروبي إلى اليمن، ولديه بحسب الأمم المتحدة خبرة أكثر من 20 عامًا في الشؤون الدولية، بينها أكثر من 15 عامًا من العمل في مجال حلّ النزاعات والتفاوض والوساطة، مع تركيز خاص على الشرق الأوسط.

ورأس قبل ذلك قسم الشؤون الخليجية في وزارة الشؤون الخارجية السويدية في ستوكهولم خلال الفترة التي استضافت فيها السويد المفاوضات اليمنية والتي أدت إلى الاتفاقية المبدئية في ديسمبر 2018. كما ترأّس مجموعة العمل الخاصة بالشرق الأوسط والخليج في المجلس الأوروبي أثناء الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في 2009.

وواجه غريفيث خلال فترة عمله في اليمن اتهامات من قبل المتمردين الذي يسيطرون على مناطق شاسعة بينها العاصمة صنعاء، بالانحياز لصالح السلطة المعترف بها رغم لقاءاته الدورية مع كبار قادة الحوثيين وبينهم زعيمهم عبدالملك الحوثي.