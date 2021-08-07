أمطار غزيرة تشرد عشرات الآلاف في جنوب السودان

مخيم يوسف باتير للاجئين في منطقة مابان بجنوب السودان بعدما اجتاحته فيضانات في 25 نوفمبر 2019 (فرانس برس)

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن الأمطار الغزيرة في جنوب السودان أجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على مغادرة منازلهم، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي في المنطقة المتضررة بالفعل من نزاعات دامية.

وتضرر حوالي 90 ألف شخص من الفيضانات؛ حيث غمرت الأمطار المتواصلة المنازل والحقول وأجبرت السكان والماشية على اللجوء إلى المرتفعات، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأشار المكتب إلى أن منطقتي أيود والقناة في ولاية جونقلي هما الأكثر تضررًا. وقالت منظمة الأمم المتحدة إنه «بالنسبة للكثيرين، هذه هي المرة الثانية التي يواجهون فيها فيضانات منذ مايو».

مذابح وأوضاع غير مستقرة في جنوب السودان

ويواجه جنوب السودان الذي نال استقلاله العام 2011 قبل أن ينزلق الى حرب أهلية بعد ذلك بعامين، انعدام القانون والعنف العرقي منذ النزاع الذي خلَّف قرابة 400 ألف قتيل.

وأدت المواجهات التي شهدت مذابح عرقية واغتصابًا وانتهاكات جماعية إلى تفاقم الفقر وتوقف إنتاج النفط.

الغالبية فقراء

أورد تقرير صدر عن البنك الدولي في أبريل 2021 أن 82% من السكان، البالغ عددهم 11 مليون نسمة، هم من الفقراء.

وحذر منسق الشؤون الإنسانية عرفات جمال من أن الفيضانات تهدد بشكل خطير قدرة السكان على البقاء أحياء.

وأضاف: أن «الأشخاص الذين التقيناهم في أيود والقناة لديهم احتياجات إنسانية ملحة، رغم أنهم يفكرون في إخوانهم على الضفة الأخرى من النهر المحاصرين في جزر محاطة بالمياه متحصنين تحت الأشجار وغير قادرين على العبور إلى مكان آمن».

نداء أممي لتقديم مساعدات عاجلة

بدورها، أطلقت الأمم المتحدة نداء لتقديم مساعدات عاجلة؛ حيث يحتاج السكان المتضررون إلى المأوى والدواء والحصول على مياه الشرب.

وأضاف عرفات: «ما يحدث في أيود هو مثال صادم لتأثير تغيُّر المناخ... حيث يضاعف آثار الفيضانات ويترك الناس في حيرة من أمرهم ومحرومين».

وأكد أن الأولوية القصوى الآن هي تخفيف المعاناة «وهذا ما سنقوم به بالاعتماد على الموارد المتاحة لنا، لكننا نحتاج أيضًا إلى مساعدة المجتمعات على التكيف مع التغيير وسنستثمر في المشاريع طويلة الأجل، مثل بناء السدود».