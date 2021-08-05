رئيسي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لإيران: سياسة العقوبات لن تدفعنا للتراجع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 03:46 مساء
الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي, (الإنترنت)

أدى الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى كرئيس ثامن للجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك في مراسم بثها التليفزيون الرسمي مباشرة.

وتلا رئيسي القسم الذي يتعهد خلاله بـ«خدمة الشعب ورفعة البلاد، ونشر الدين والأخلاق، ومساندة الحق وبسط العدالة»، وذلك في مراسم أقيمت في القاعة الرئيسية لمقر البرلمان وسط طهران، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي خطاب ألقاه  بعيد أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، أكد الرئيس الإيراني أن سياسة الضغوط والعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، لن تدفعها الى التراجع عن «حقوقها». وقال رئيسي «سياسة الضغط والعقوبات لن تدفع الأمة الإيرانية الى التراجع عن متابعة حقوقها القانونية».

وقال رئيسي إن «الحظر (العقوبات) ضد الأمة الإيرانية يجب أن ترفع. سندعم أي خطط دبلوماسية قد تساعد في تحقيق هذا الهدف».

وأعلن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الثلاثاء، تنصيب  رئيسي رئيسا جديدا لإيران، بعد فوزه بانتخابات يونيو، في مراسم بثها التليفزيون الرسمي بشكل مباشر. فيما أكّد الرئيس الإيراني الجديد عمله على رفع العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده، لكنه شدد على أن تحسين الظروف الاقتصادية للجمهورية الإسلامية لن يكون رهن «إرادة الأجانب».

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