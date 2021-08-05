«فرانس برس»: مقتل 24 عسكريا تشاديا على الأقل في هجوم لبوكو حرام

صورة مأخوذة من فيديو نشره تنظيم بوكو حرام تظهر زعيم الجماعة أبوبكر الشكوي. (أرشيفية، أ ف ب)

قُتل 24 جنديًا تشاديًا على الأقل وجُرح آخرون، أمس الأربعاء، في هجوم نفذته جماعة «بوكو حرام» في منطقة بحيرة تشاد، التي تشهد هجمات للجهاديين، على ما ذكر نائب مسؤول المنطقة لوكالة «فرانس برس»، الخميس.

ونقلت الوكالة عن حاجي جديدي قوله إن «عناصر عائدين من دورية كانوا يستريحون عندما هاجمتهم بوكو حرام»، وأضاف أن «24 جنديًا قتلوا وجرح آخرون وتوزع عدد من العسكريين في أنحاء المنطقة».

وأكد الناطق باسم الجيش الجنرال عظيم برماندوا، أغونا لـ«فرانس برس» الهجوم، الذي وقع في جزيرة تشوكو تيليا التي تبعد 190 كلم شمال غرب العاصمة نجامينا، لكنه رفض ذكر أي حصيلة.