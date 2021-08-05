أكثر من 200 مليون إصابة بـ«كورونا» في العالم

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 أغسطس 2021, 10:34 صباحا
ممرضة تعطي لقاح فيروس كورونا لشخص يبلغ 69 عامًا في مستشفى في غلاسغو في أسكتلندا. (أ ف ب)

سُجِّلت أكثر من 200 مليون إصابة بـ«كوفيد-19» في العالم منذ رصد فيروس «كورونا» للمرة الأولى في ديسمبر 2019، في وقت تشهد فيه الإصابات ارتفاعًا جديدًا وتزيد الوفيات بوتيرة أقل، وفق تعداد لوكالة «فرانس برس» استنادًا إلى أرقام رسمية حتى الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، الخميس.

وسُجلت أكثر من 600 ألف حالة يومية بمعدل وسطي في الأيام السبعة الأخيرة في العالم أي بارتفاع نسبته 68% مقارنة بأدنى مستوى لها في منتصف يونيو (360 ألف إصابة في اليوم)، وهي عائدة خصوصًا إلى انتشار المتحورة «دلتا» الشديدة العدوى التي رُصدت للمرة الأولى في الهند.

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