مسؤولة أميركية تدعو قوات إقليم تيغراي الإثيوبي للانسحاب من أمهرة وعفر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 أغسطس 2021, 09:01 مساء
مسلحون في إقليم تيغراي. (الإنترنت)

دعت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامنثا باور قوات المتمردين في إقليم تيغراي الاثيوبي إلى الانسحاب «الفوري» من إقليمي أمهرة وعفر المتاخمين حيث يهدد النزاع بإشعال البلد بأكملها وانتشار المجاعة.

ويغرق تيغراي في أزمة إنسانية خطيرة منذ عدة أشهر، وفق الأمم المتحدة، فيما يجهد منظمو المساعدات الإنسانية الدولية لإيصالها في ظل التأخير والعقبات الإدارية. وتفاقمت الخطورة في الأسبوع الحالي مع تعليق حكومة ابيي أحمد عمل منظمتين غير حكوميتين لاتهامهما بـ«التضليل»، وفق «فرانس برس».

«غير مقبول»
وقالت السلطات الإثيوبية في بيان إن منظمة أطباء بلا حدود والمجلس النروجي للاجئين «ينشران معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات خارج إطار التفويض والأهداف التي سُمح للمنظمتين بالعمل بموجبهما». ونددت واشنطن بالقرار وقالت سفيرتها في الأمم المتحدة إنّه «غير مقبول».

-  طلبا للجوء..3 آلاف إثيوبي من أمهرة يعبرون الحدود إلى السودان
-  مقتل 20 شخصا ونزوح الآلاف جراء المعارك في إثيوبيا

وقالت ليندا توماس-غرينفيلد في تويتر «أنا على دراية بعمل» المنظمتين «وهما محترمتان دولياً. إنّ إثيوبيا بحاجة إلى إعادة النظر في هذا القرار».

وغرق إقليم تيغراي في العنف فينوفمبر مع إرسال رئيس الوزراء قواته لإزاحة السلطات المحلية التابعة للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد أن اتهمها أحمد باستهداف معسكرات للجيش بهجمات.

«لا حل عسكرياً»
وسرعان ما أعلن أبيي أحمد الحائز عام 2019 جائزة نوبل للسلام بفضل إرسائه المصالحة مع اريتريا، الانتصار عقب السيطرة على عاصمة الاقليم ميكيلي في نهاية الشهر نفسه.

وساندته في العمليات قوات أسمرة، العدو القديم للجبهة التي حكمت إثيوبيا لعقود ثلاثة قبيل وصول ابيي احمد إلى السلطة. لكن المعارك تواصلت ونهاية حزيران/يونيو استعاد المتمردون السيطرة على القسم الاكبر من الاقليم بما فيه عاصمته. وفي يوليو اتسعت المعارك وشملت إقليمي عفر وأمهرة المحاذيين لتيغراي.

نزوح الآلاف 
وتسببت الأعمال العدائية في نزوح مئات الآلاف. ومساء الثلاثاء، غرّدت سامانثا باور التي كانت تزور إثيوبيا «لكي تصل المساعدات إلى كل من يحتاجها في تيغراي، يجب على جميع الأطراف وقف الأعمال العدائية»، داعية السلطات في الإقليم الشمالي إلى «سحب قواتها على الفور» من أمهرة وعفر.

وقالت «لا حل عسكريا لهذا النزاع». وأضافت «يجب على جميع الأطراف الإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق للمتضررين من النزاع، ويجب إنهاء الحصار التجاري على تيغراي».

وجددت سامنثا باور مطالبة واشنطن لقوات الأمهرة بالانسحاب من غرب تيغراي، وكذلك القوات الإريترية التي أتت لمساندة الجيش الإثيوبي. وتتعامل واشنطن مع إثيوبيا بوصفها شريكاً رئيسياً في منطقة القرن الإفريقي المضطرب، غير أنّ إدارة جو بايدن تنتقد الحرب في تيغراي في صورة علنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حريق جديد يهدد محطة للطاقة الحرارية في تركيا (فيديو)
دولى
الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات بالفيروس في ستة أشهر
دولى
«فرانس برس»: كيف استقبل اللبنانيون الذكرى الأولى لكارثة انفجار مرفأ بيروت
عربى
سليمان الحراري: دون توحيد المؤسسة العسكرية لن تنجح الانتخابات
ليبيا
الرقابة الإدارية تتدخل بتحقيقات عاجلة ودقيقة في أزمة ملاريا منتخب الكرة المصغرة ...
رياضة محلية
الصين: السلطات في ووهان ستُخضع جميع سكّانها لفحوص كورونا من جديد
دولى
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
عقيلة صالح: من الطبيعي ألا يترشح للرئاسة المحكوم عليه من الجنائية الدولية
ليبيا
ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟
ليبيا
«مجلس الدولة»: لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية تنجز عملها خلال عشرة أيام
ليبيا
حصيلة قياسية .. 59.5 ألف إصابة بـ«كورونا» في ليبيا خلال يوليو
ليبيا
الدبيبة: سنفرض لقاح «كورونا» على كل الليبيين.. ولا سفر إلا بالحصول عليه
ليبيا
دراسة أميركية: ليبيا تحولت إلى «بوابة» لتهريب السلع التركية والصينية
ليبيا
سيف القذافي عن عودته إلى المشهد الليبي: عليك أن تعود خطوة خطوة مثل راقصة تعرّ
ليبيا
سيف القذافي لـ«نيويورك تايمز»: عازم على العودة إلى الساحة السياسية
ليبيا
لجنة «5+5» تعلن البدء في الإجراءات التحضيرية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب
ليبيا
جريدة «الوسط»: التشريعات الانتخابية «رهينة المجلسين»
ليبيا
باحث أميركي يحث بايدن على التدخل في الأزمة الدستورية الليبية.. ويقترح لها حلا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: شكل تخيلي لسوناتا 2021