بكين تشدد القيود على سفر مواطنيها إلى الخارج

صينيون يتلقون لقاحا ضد «كورونا» في مجموعة «بيوتيك» الوطنية في تشوغكينغ، (أرشيفية: ا ف ب)

أعلنت بكين، الأربعاء، تشديد القيود على سفر مواطنيها إلى الخارج، في مواجهة تزايد الإصابات بفيروس «كورونا» في الصين.

وقالت سلطات الهجرة إنها وبشكل موقت «لن تقوم بإصدار جوازات سفر عادية ووثائق دخول-خروج أخرى» لدواعٍ غير ضرورية، وفق وكالة (فرانس برس).