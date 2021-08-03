إيران: التقارير عن حوادث أمنية لسفن قرب ساحل الإمارات «مثيرة للريبة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 08:08 مساء
الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن التقارير التي أفادت بوقوع حوادث أمنية لعدد من السفن قرب ساحل الإمارات يوم الثلاثاء «مثيرة للريبة»، وحذرت من أي محاولة لخلق «أجواء زائفة» مناهضة لطهران.

ونقل الموقع الإلكتروني للوزارة عن سعيد خطيب زاده، الناطق باسم الخارجية قوله: «التقارير المتعلقة بوقوع حوادث أمنية متتالية للسفن في الخليج الفارسي وخليج عمان مثيرة للريبة تمامًا». وأضاف الموقع: «حذر (خطيب زاده) من أي جهود لخلق أجواء زائفة لأغراض سياسية خاصة»، بحسب «رويترز».

وأفادت وكالة الأمن البحري البريطانية «يو كاي إم تي أو»، اليوم الثلاثاء، بأن سفينة قبالة ساحل الإمارات العربية المتحدة «قد تكون تعرضت لعملية خطف» لا تزال قائمة.

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ويأتي هذا الحادث بعد خمسة أيام من هجوم استهدف ناقلة نفط في بحر عمان، أسفر عن قتيلين، ونسبته قوى غربية عدة بينها الولايات المتحدة إلى إيران، وفق «فرانس برس».

وقالت إيران الإثنين إنها سترد على أي تهديد لأمنها بعد أن اتهمتها الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بالمسؤولية عن هجوم على ناقلة تديرها إسرائيل قبالة ساحل عُمان. ونفت إيران مسؤوليتها عن الهجوم.

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