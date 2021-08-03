مدعية عامة: حاكم نيويورك تحرش بعديد النساء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 06:47 مساء
حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو خلال زيارة لمركز للتلقيح ضد كوفيد في مدينة نيويورك، 18 مارس 2021. (أ ف ب)

أعلنت المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس، الثلاثاء، أن حاكم الولاية أندرو كومو «تحرش جنسيًّا بعديد النساء» من بينهن موظفات، وذلك في سياق إعلان نتائج تحقيق مستقل في المزاعم التي طاولت هذا الديمقراطي النافذ.

وقالت جيمس، خلال مؤتمر صحفي، «خلص التحقيق المستقل إلى أن الحاكم أندرو كومو تحرش جنسيًّا بعديد النساء، وانتهك بذلك القانون الفدرالي وقانون الولاية»، وفق «فرانس برس».

-  بايدن يعلق على اتهام حاكم نيويورك بـ«التحرش الجنسي»
-  نواب ديمقراطيون يطالبون باستقالة حاكم نيويورك

وتابعت أن التحقيق وجد أيضًا أن كومو «تحرش جنسيًّا بموظفات حاليات وسابقات في ولاية نيويورك عبر لمسهن بطريقة غير مرحب بها وغير رضائية، وإبداء تعليقات ذات طبيعة جنسية موحية أوجدت بيئة عمل معادية للنساء».

إجراءات انتقامية
وأشارت إلى أن التحقيق خلص كذلك الى أن كومو وفريقه اتخذوا إجراءات انتقامية ضد موظفة سابقة واحدة على الأقل بعد تقديمها شكوى في هذا الإطار. وقالت جيمس إن الأدلة التي كشفت خلال إجراء التحقيق ستنشر مع التقرير.

وادعت ثماني نساء على الأقل، من مساعدات سابقات أو حاليات، أنهن كن عرضة لتحرش لفظي وإيماءات غير لائقة من كومو، وهو ديمقراطي أشيد به على الصعيد الوطني لطريقة تعامله مع أزمة «كوفيد-19» في نيويورك في بداية الجائحة.

وقالت موظفة سابقة إنه وضع يده تحت قميصها العام الماضي. وينفي كومو تلك الاتهامات ويرفض الدعوات إلى استقالته التي وجهها أيضًا مسؤولون ديمقراطيون في نيويورك وفي الكونغرس الأميركي. وفي مارس، قال الرئيس جو بايدن إنه إذا ثبتت هذه المزاعم ضد كومو، فسيتعين عليه الاستقالة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الرقابة الإدارية تتدخل بتحقيقات عاجلة ودقيقة في أزمة ملاريا منتخب الكرة المصغرة ...
رياضة محلية
الصين: السلطات في ووهان ستُخضع جميع سكّانها لفحوص كورونا من جديد
دولى
«غوغل» تكشف عن نموذج جديد من هواتف «بيكسل»
علوم وتكنولوجيا
القبض على مواطن يغسل المفروشات والسيارات بمحطة توليد كهرباء ببنغازي
ليبيا
«الكهرباء»: الوحدة السادسة بمحطة غرب طرابلس البخارية وصلت مرحلة التجارب ...
ليبيا
رسميا.. «يوفنتوس» يبقي كيليني عامين
رياضة عالمية
حاكم لاتسيو الإيطالية: نتعرض لـ«أخطر هجوم إرهابي إلكتروني» عطل تلقي لقاحات ...
دولى
دراسة: 30% من العمال الأوروبيين لا يمكنهم تحمل نفقات إجازة لمدة أسبوع
اقتصاد
«برشلونة» ينهي اتفاق التجديد مع ميسي
رياضة عالمية
بعد وصول شحنة كبيرة إلى ليبيا.. كل ما تحتاج معرفته عن لقاح «سينوفارم»
طب وصحة
بالصور.. استمرار الإصلاحات في مسار «تازربو – بنغازي» بالنهر الصناعي
ليبيا
عقيلة صالح: من الطبيعي ألا يترشح للرئاسة المحكوم عليه من الجنائية الدولية
ليبيا
ما هي شروط الترشح وإجراءاته في مشروع قانون انتخاب الرئيس؟
ليبيا
عقيلة منتقدا شرط الأبوين الليبيين للترشح للرئاسة: هذا يخالف الشرع والقانون
ليبيا
النائب الشويهدي يطالب بأن يكون العسكري مستقيلا قبل ترشحه للرئاسة بسنتين
ليبيا
المفوضية: انطلاق التسجيل بمنظومة الانتخابات بالخارج 18 أغسطس
ليبيا
«مجلس الدولة»: لجنة إعداد مقترحات القوانين الانتخابية تنجز عملها خلال عشرة أيام
ليبيا
«النهر الصناعي»: المحطة 353 على المسار الشرقي لمنظومة الحساونة تعرضت لتفجير ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طريقة طبيعية «مبتكرة» للتخلص من الصداع النصفي