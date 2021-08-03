مدعية عامة: حاكم نيويورك تحرش بعديد النساء

حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو خلال زيارة لمركز للتلقيح ضد كوفيد في مدينة نيويورك، 18 مارس 2021. (أ ف ب)

أعلنت المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس، الثلاثاء، أن حاكم الولاية أندرو كومو «تحرش جنسيًّا بعديد النساء» من بينهن موظفات، وذلك في سياق إعلان نتائج تحقيق مستقل في المزاعم التي طاولت هذا الديمقراطي النافذ.

وقالت جيمس، خلال مؤتمر صحفي، «خلص التحقيق المستقل إلى أن الحاكم أندرو كومو تحرش جنسيًّا بعديد النساء، وانتهك بذلك القانون الفدرالي وقانون الولاية»، وفق «فرانس برس».

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وتابعت أن التحقيق وجد أيضًا أن كومو «تحرش جنسيًّا بموظفات حاليات وسابقات في ولاية نيويورك عبر لمسهن بطريقة غير مرحب بها وغير رضائية، وإبداء تعليقات ذات طبيعة جنسية موحية أوجدت بيئة عمل معادية للنساء».

إجراءات انتقامية

وأشارت إلى أن التحقيق خلص كذلك الى أن كومو وفريقه اتخذوا إجراءات انتقامية ضد موظفة سابقة واحدة على الأقل بعد تقديمها شكوى في هذا الإطار. وقالت جيمس إن الأدلة التي كشفت خلال إجراء التحقيق ستنشر مع التقرير.

وادعت ثماني نساء على الأقل، من مساعدات سابقات أو حاليات، أنهن كن عرضة لتحرش لفظي وإيماءات غير لائقة من كومو، وهو ديمقراطي أشيد به على الصعيد الوطني لطريقة تعامله مع أزمة «كوفيد-19» في نيويورك في بداية الجائحة.

وقالت موظفة سابقة إنه وضع يده تحت قميصها العام الماضي. وينفي كومو تلك الاتهامات ويرفض الدعوات إلى استقالته التي وجهها أيضًا مسؤولون ديمقراطيون في نيويورك وفي الكونغرس الأميركي. وفي مارس، قال الرئيس جو بايدن إنه إذا ثبتت هذه المزاعم ضد كومو، فسيتعين عليه الاستقالة.