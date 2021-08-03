اندلاع حرائق جديدة في اليونان وإخلاء بلدات (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 06:26 مساء
طائرة تحاول إخماد الحرائق فوق منطقة فاريمبومبي شمال أثينا، 3 أغسطس 2021. (أ ف ب)

شهدت اليونان، الثلاثاء، حرائق غابات جديدة أدت إلى عمليات إجلاء سكان من مناطق معينة، خصوصًا في شمال أثينا، عند سفح جبل بارنس وفي بيلوبونيز (جنوب)، وفقًا لرجال الإطفاء.

واندلع حريق، ظهر الثلاثاء، في غابة عند سفح جبل بارنس الذي يبعد 30 كيلومترًا من أثينا، مما دفع السلطات إلى إغلاق جزء من الطريق السريعة التي تربط العاصمة اليونانية بشمال وجنوب البلاد كإجراء احترازي، وفق «فرانس برس».

 حالة تأهب 
بعث الدفاع المدني اليوناني برسائل إلى سكان بلدة فاريمبومبي الواقعة على جبل بارنس ليبقوا في حالة تأهب. وأوصت فرق الإطفاء بإجلاء قسم من هذه المنطقة بعد أن اقتربت النيران من المنازل. كما تم إجلاء عشرات الأطفال من مخيم صيفي قريب احترازيًّا، وفق ما ذكرت بعض وسائل الإعلام.

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تضم البلدة القريبة من قصر «تاتوي» مركزًا لركوب الخيل وأديرة ومصانع. وجرت تعبئة ما مجموعه 350 من عناصر الإطفاء و70 شاحنة وخمس مروحيات وخمس قاذفات في فاريمبومبي، بحسب عناصر الإطفاء اليونانيين.

وفي جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز، على بعد 300 كيلومتر من أثينا، تم إخلاء ثلاث قرى بعد اندلاع حريق بعد ظهر الثلاثاء. وفي جزيرة كوس، في أرخبيل دوديكانيز ببحر إيجه، كان رجال الإطفاء يحاولون أيضًا إخماد حريق.

أسوأ موجة حر
تشهد اليونان، منذ الأسبوع الماضي، أسوأ موجة حر منذ أكثر من 30 عامًا، حيث من المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة 43 درجة مئوية هذا الأسبوع في أجزاء من البلاد. ويرى العلماء أن موجات الحر علامة واضحة على ظاهرة الاحتباس الحراري، ومن المتوقع أن تتكرر موجات الحرارة هذه وأن تمتد وتشتد.

واندلعت عدة حرائق في اليونان نهاية الأسبوع الماضي دون أن تسفر عن ضحايا، خصوصًا في جزيرة رودوس وشمال غرب بيلوبونيز، حيث أتت النيران على أكثر من ثلاثة آلاف هكتار من غابات الصنوبر وبساتين الزيتون قبل أن تتم السيطرة عليها مساء الأحد.

وفي جزيرة رودوس السياحية، لا تزال النيران تلتهم غابة منذ الأحد، ويواصل عناصر الإطفاء التصدي لها. وذكرت فرق الإطفاء أن اليونان تشهد خمسين حريقًا اندلعت في الساعات الـ24 الأخيرة.

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