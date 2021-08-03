مديرة الوكالة الأميركية للتنمية تدعو إلى جيش سوداني موحد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 06:16 مساء
رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور. (أ ف ب)

دعت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية سمانثا باور، الثلاثاء، إلى دمج المجموعات المسلحة السودانية داخل الجيش حتى يصير جيشًا موحدًا، بعد توتر شهدته البلاد على مدار الأسابيع الماضية.

وقالت باور، في كلمة لها بجامعة الخرطوم، «الولايات المتحدة تؤكد أن السودان يجب أن يكون لديه جيش واحد وتحت قيادة واحدة».  وأضافت المسؤولة الأميركية: «سندعم جهود المدنيين لإصلاح المنظومة الأمنية ودمج قوات الدعم السريع والمجموعات المسلحة للمعارضين السابقين»، وفق «فرانس برس».

قوة شبه عسكرية
وقوات الدعم السريع قوة شبه عسكرية تأسست في العام 2013 لمساندة الحكومة في نزاعها مع المتمردين في إقليم دارفور. وفي يونيو شهد السودان توترًا بين الجيش وقوات  الدعم السريع، خصوصًا بعدما أعلن قائدها نائب مجلس السيادة محمد حمدان دقلو المعروف باسم «حميدتي» رفضه دمجها في صفوف الجيش.

ونفى مسؤولون عسكريون مرارًا أن يكون ثمة انشقاق داخل القوات المسلحة، لكن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك كان أشار من قبل إلى انقسامات «مقلقة جدًّا» بين مؤسسات البلاد العسكرية، ودعا الى دمج مقاتلي الحركات المسلحة فيها بما في ذلك قوات الدعم السريع.

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وأتت تصريحات باور في ختام زيارتها إلى السودان التي امتدت لأربعة أيام، وركزت خلالها «على احتياجات التنمية الاقتصادية في السودان والاحتياجات الإنسانية المستمرة».

وأعلنت باور، الثلاثاء، تقديم «مساعدات لإنقاذ الحياة» بقيمة 56 مليون دولار، وكذلك مبلغ قيمته 4.3 مليون دولار لمساعدة الخرطوم في الانتخابات المزمع إجراؤها بنهاية الفترة الانتقالية العام 2024. كما أشارت إلى وصول شحنات من لقاح كوفيد-19» خلال الأيام المقبلة. ويمر السودان في مرحلة انتقالية صعبة في ظل ظروف اقتصادية قاسية منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في أبريل 2019. 

نزاع خلف مئات آلاف القتلى
وزارت باور إقليم دارفور غرب البلاد الذي عانى نزاعًا خلف مئات الآلاف من القتلى، وشرد الملايين من منازلهم تحت حكم البشير. كما قامت بزيارة إلى مخيم أم راكوبة في ولاية القضارف شرق البلاد على الحدود مع إثيوبيا، الذي يعيش فيه آلاف اللاجئين الفارين من معارك إقليم تيغراي الإثيوبي.

وباور هي أحدث مسؤول أميركي كبير يزور السودان الساعي لإنهاء عقود طويلة من العزلة. وفي ديسمبر، رفعت واشنطن اسم السودان من لائحتها للدول الراعية للإرهاب، وتعهدت لاحقًا بمساعدة البلاد على سداد متأخراتها للبنك الدولي.  

ومن الخرطوم، تتوجه باور إلى أديس أبابا لإجراء محادثات مع المسؤولين الإثيوبيين بشأن وصول المساعدات الإنسانية إلى منطقة تيغراي التي تشهد نزاعًا. واستقبل السودان عشرات آلاف اللاجئين الإثيوبيين منذ اندلاع النزاع في تيغراي في نوفمبر من العام الماضي.

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