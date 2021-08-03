شكري ينقل للرئيس التونسي رسالة «دعم مطلق» من السيسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 أغسطس 2021, 05:17 مساء
الرئيس التونسي قيس سعيّد (يمين)، خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري بقصر قرطاج. (الإنترنت)

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي «حمل رسالة شفوية موجَّهة إلى الرئيس التونسي من الرئيس المصري».

وذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على «فيسبوك»، أن «هذا اللقاء فرصة جدَّد خلالها الرئيس التونسي الشكر لمصر، قيادةً وشعبًا، على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس في مواجهة جائحة (كوفيد-19) والتي ترجمت الشعور المشترك بقيم الأخوّة والتعاضد والتآزر».

علاقات التنسيق والتعاون 
كما أكد الرئيس التونسي «حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين، مشدّدًا على أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس».

ومن جانبه، نقل سامح شكري للرئيس التونسي «عبارات احترام وتقدير من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدعم المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس ورعاية مصالحها».

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وأفاد وزير الخارجية المصري بأن بلاده تثق في حكمة رئيس الدولة وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة، وتتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل.

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