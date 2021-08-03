أفغانستان: الجيش يطالب المدنيين بإخلاء مدينة «لشكركاه» التي تحاصرها طالبان

عناصر من الجيش الأفغاني في قندوز. 19 مايو 2020. (أ ف ب)

حضّ الجيش الأفغاني المدنيين، اليوم الثلاثاء، على إخلاء مدينة لشكركاه، عاصمة ولاية هلمند في جنوب البلاد؛ تمهيدًا لشن هجوم على متمردي طالبان، على وقع مواجهات مستمرة منذ أيام.

وقال الجنرال سامي سادات في رسالة وجّهها إلى وسائل الإعلام، مخاطبًا سكان المدينة «يُرجى المغادرة في أسرع وقت ممكن حتى نتمكّن من بدء عمليتنا» ضد طالبان.

وقتل أربعون مدنيًا على الأقل وأُصيب أكثر من مئة آخرين بجروح في الساعات الـ24 الأخيرة، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، خلال معارك بين القوات الأفغانية ومتمردي حركة طالبان، الذين يحاولون منذ أيام السيطرة على لشكركاه وهي عاصمة ولاية هلمند الرئيسية في جنوب البلاد.

ودعا الجيش الأفغاني الثلاثاء، سكان المدينة إلى إخلائها والخروج من منازلهم قبل بدء عملية تستهدف إخراج مقاتلي طالبان منها.

وتشكِّل مدينة لشكركاه منذ أيام مسرحًا لمعارك عنيفة بعد محاصرتها من متمردي طالبان الذين سيطروا وفق ما قال مسؤولون أفغان الثلاثاء على 15 قناة إذاعية وتلفزيونية محلية في المدينة. ولم تبق فيها سوى قناة واحدة مؤيدة لطالبان تبثّ برامج إسلامية.

وارتفع مستوى العنف في أنحاء أفغانستان منذ مطلع مايو عندما أطلقت طالبان عملية في أجزاء واسعة من البلاد تزامنًا مع بدء الجيش الأميركي آخر مراحل انسحابه، مسدلًا الستار على حرب استمرت 20 عامًا، وأبدت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان في تغريدة الثلاثاء «قلقها الشديد» إزاء المأزق الذي يواجهه المدنيون في لشكركاه، بعد حصيلة القتلى المرتفعة. وحضّت على «وقف فوري للقتال في المناطق الحضرية».

وجاءت الحصيلة بعد ساعات من تحذير البعثة الثلاثاء، من أن «هجوم طالبان البري والضربات الجوية للجيش الأفغاني تسببت بأكبر قدر من الضرر» على المدنيين، وأعربت عن «مخاوف عميقة إزاء إطلاق النار العشوائي وإلحاق الضرر» بالمرافق الصحية ومنازل المدنيين.

وتسبّبت المعارك في أنحاء البلاد بنزوح نحو ثمانين ألف طفل منذ مطلع يونيو، وفق ما أفادت منظمة «سايف ذي تشيلدرن» الثلاثاء، مشيرة إلى تضرر العديد من المدارس والمرافق الصحية جراء القتال، الأسبوع الماضي، توقعت الأمم المتحدة أن تسجل هذا العام أكبر عدد من الضحايا المدنيين منذ العام 2009 عندما بدأت بتسجيل الحصيلة السنوية.

وأحصت البعثة مقتل 1659 مدنيًا وجرح 3254 آخرين في النصف الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 47% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، وسقط نصف القتلى خلال الشهرين الأولين من هجوم طالبان، وقالت إن الحصيلة «مروعة»، مؤكدة أن ما يقرب من نصف الضحايا المدنيين الذين تم تسجيلهم في النصف الأول من العام هم من النساء والأطفال، وتعرضت مكاتب البعثة في مدينة هرات لهجوم الجمعة، أودى بحياة شرطي أفغاني.